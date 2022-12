Mbappe bị cầu thủ Anh từ chối bắt tay

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc khi cầu thủ Anh và Pháp trong đường hầm sân Al Bayt, chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup.

Khi thấy Kyle Walker tiến đến, Kylian Mbappe nở nụ cười và ngỏ ý bắt tay. Tuy nhiên, hậu vệ bên phía "Tam sư" lại tỏ rõ sự lạnh nhạt. Trước thái độ của đối phương, tiền đạo sinh năm 1998 nở nụ cười có phần gượng gạo.

Trước khi bước vào trận tứ kết, Walker có những phát ngôn đầy quyết tâm: "Mbappe là một cầu thủ xuất sắc nhưng tôi biết mình phải làm gì để phong tỏa cậu ấy".

Nói được làm được, Walker có ngày thi đấu ấn tượng để hạn chế tầm ảnh hưởng của Mbappe. Tuy nhiên, tuyển Pháp không chỉ có mình Mbappe biết ghi bàn. Lần lượt Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud tỏa sáng để giúp "Les Bleus" thắng 2-1.

Về phía Mbappe, khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh lại là nụ cười tươi sau cú đá phạt đền vọt xà của Harry Kane ở phút 82. Pháp thoát thua trong gang tấc để giành quyền vào bán kết gặp Morocco.

Mbappe chơi nhạt nhòa trước hàng thủ Anh nhưng vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World cup 2022 với 5 bàn, xếp sau là Lionel Messi và Giroud (cùng 4 bàn).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019