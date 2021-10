MB vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021” được bình chọn dựa trên khảo sát 30.000 nhân viên từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, MB là một trong số ít ngân hàng được vinh danh.

Kết quả cho thấy điểm bình quân của MB trên cả ba tiêu chí gồm văn hóa công ty và cấu trúc nhân sự (Core); cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn (Self); suy nghĩ, cảm xúc, hành động của tập thể (Group) đều hơn hẳn so với bình quân thị trường.

Ngoài các tiêu chí trên, MB còn được đánh giá cao nhờ khả năng linh hoạt ứng phó trước những trở ngại và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ với HR Asia, bà Đặng Minh Huyền - Giám đốc Nhân sự MB - cho biết: “Xây dựng nguồn nhân lực chuyển đổi số cho tương lai là trọng tâm của MB trong hành trình trở thành ngân hàng số hàng đầu trong khu vực. Văn hoá làm việc số từ nội tại của MB kích thích cách suy nghĩ mới, làm việc mới, khả năng dẫn đầu mới, tạo bước đệm để các thành viên của MB phá bỏ giới hạn và cùng tạo ra đột phá”.

MB đã thành công trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số hoạt động kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ hướng đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng. Đồng thời, ngân hàng còn tạo dấu ấn trong xây dựng, phát triển môi trường làm việc hiện đại, thúc đẩy khả năng tự học (self-learning), kiến tạo nên một đội ngũ cán bộ nhân viên “Agile” - năng động, sáng tạo.

Từ năm 2020, MB trở thành ngân hàng không giấy tờ (paperless) với gần 100% văn bản giấy tờ được giải quyết qua văn phòng điện tử; hồ sơ được trình, phê duyệt qua hệ thống quản lý điện tử. MB cũng là ngân hàng tiên phong đầu tư trang thiết bị hiện đại, với sự ra đời của 2 trung tâm học tập - sáng tạo tại Hà Nội và TP.HCM. Điều này góp phần tạo lợi thế để ngân hàng phát triển năng lực quản trị, từ đó tổ chức hoạt động kinh doanh thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng cũng đã góp phần thiết lập tiêu chuẩn mới về nơi làm việc lý tưởng. Đó là nơi tất cả cán bộ, nhân viên được quan tâm toàn diện và phát triển tối đa thông qua những trải nghiệm, cơ hội đa dạng. Trong ba năm gần đây, số lượng nhân sự của MB không thay đổi nhưng năng suất lao động tăng khoảng 25% mỗi năm.

Theo công bố của HR Asia, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life - một trong 6 công ty thành viên của MB Group - cũng được trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2021”. MB Ageas Life được đánh giá cao nhờ môi trường và văn hóa làm việc trẻ trung, có sức hút lớn với nhân sự giỏi trong ngành bảo hiểm.

Có thể nói, việc MB và MB Ageas Life cùng nhận danh hiệu này là minh chứng cho nỗ lực của MB Group trong tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, cùng nhau kiến tạo hệ sinh thái số đa dạng, thuận tiện cho khách hàng.

“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia) là giải thưởng quốc tế uy tín được tạp chí HR Asia được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Năm 2021, giải thưởng thu hút sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á.