MB Ageas Life tặng 10.000 phần quà hỗ trợ chống dịch Covid-19

Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life gửi 10.000 phần quà gồm lượt tư vấn sức khỏe trực tuyến và bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân toàn quốc.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đang ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam. Do tác động của dịch bệnh, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân gặp khó khăn, hoạt động thăm khám trực tiếp bị hạn chế. Một số người không thể đến bệnh viện do không nằm trong diện ưu tiên. Việc chăm sóc sức khỏe tại nhà gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị y tế.

Với sự thấu hiểu và tinh thần tương thân tương ái, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life khởi động chương trình “Quan tâm đẩy lùi Covid”, gửi tặng 10.000 phần quà là lượt tư vấn sức khỏe trực tuyến và bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho người dân toàn quốc.

“Chúng tôi hy vọng góp một phần nhỏ để động viên, xoa dịu lo lắng cho người dân ở tâm dịch. Chúng tôi mong rằng mọi người cảm nhận được sự quan tâm, tiếp thêm sức lực để vượt qua đại dịch và không ai bị bỏ lại phía sau", đại diện MB Ageas Life chia sẻ.

Đại diện MB Ageas Life trao tặng 3.000 bộ đồ bảo hộ và 5.000 khẩu trang 3M cho đại diện Đại học Y Hà Nội vào tháng 7.

Món quà thiết thực của MB Ageas Life hỗ trợ bệnh nhân phần nào giảm bớt gánh nặng sức khỏe cũng như giúp mọi người có thể chủ động chăm sóc các thành viên trong gia đình tại nhà.

Một người dân tâm dịch gửi lời đến chương trình: “Gia đình tôi 4 người đều là F0 đang tự cách ly tại nhà. Bà nội và mẹ đang rất yếu, cần trợ thở bằng máy tạo oxy và chăm sóc vệ sinh, ăn uống. Vừa qua, chúng tôi được phường cho mượn máy trong vài ngày nên bà và mẹ đã qua được cơn nguy kịch. Gia đình gặp khó khăn và mong được hỗ trợ tư vấn, nhận bộ test kit để có thể kiểm tra sức khỏe tại nhà. Xin cảm ơn chương trình".

Những chia sẻ mang theo nhiều hy vọng là động lực để MB Ageas Life tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người dân tâm dịch vượt khó.

MB Ageas Life trao tặng “Hộp thuốc chia sẻ yêu thương” cho người dân TP.HCM.

“Quan tâm đẩy lùi Covid" là cách MB Ageas Life hiện thực hóa thông điệp “Quan tâm mỗi ngày". Đây là thông điệp chính của chiến dịch “We Care - quan tâm mỗi ngày" do doanh nghiệp này khởi động từ tháng 8.