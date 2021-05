Mazda6 - lựa chọn sáng giá ở tầm 900 triệu đồng

Mẫu sedan cỡ D mang đến những trải nghiệm cao cấp dành cho khách hàng trẻ trung có phong cách sống năng động, hiện đại.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Mazda đang là một trong những thương hiệu dẫn đầu về sự đầu tư cho sản phẩm. Không chỉ đơn thuần là nâng cấp về mẫu mã hay bổ sung trang bị, hãng xe Nhật Bản còn mạnh dạn mang đến những trải nghiệm mới, thời thường và hấp dẫn hơn dành cho khách hàng.

Điều này được có thể nhận thấy xuyên suốt qua những dòng xe Mazda được giới thiệu trong khoảng 2 năm vừa qua với những thay đổi mạnh mẽ để trở nên hiện đại và cao cấp hơn. Sau Mazda2 và Mazda3, mẫu sedan đầu bảng của Mazda ở phân khúc hạng D cũng tiếp nối định hướng này với các phiên bản nâng cấp - New Mazda6.

Thay đổi nhỏ nhưng đầy ấn tượng

Là nâng cấp giữa dòng đời, New Mazda6 có các điểm nhấn mới được Mazda nâng cấp lại rất hiệu quả, vừa nâng tầm phong thái đĩnh đạc quen thuộc của Mazda6, vừa giúp mẫu sedan thêm phần năng động và trẻ trung.

Dễ nhận thấy, diện mạo của Mazda6 nổi bật hơn trước nhờ sự tinh chỉnh ở cụm lưới tản nhiệt đồ họa dạng tổ ong, kết hợp cùng đường viền mạ crôm bóng bẩy và cản trước sang trọng.

Mazda6 là mẫu xe có dáng vẻ “chuẩn chỉnh” ở nhóm sedan hạng D

Có thể nói, Mazda6 là mẫu xe có dáng vẻ “chuẩn chỉnh” ở nhóm sedan hạng D. Các đường nét ở thân xe và phần đuôi vừa cho được cảm giác sang trọng thường thấy ở những dòng ôtô cao cấp, vừa toát lên được sự năng động đặc trưng của xe Mazda.

Ngoài thiết kế ấn tượng, cụm đèn trước trên Mazda6 còn cực kỳ hiện đại khi có công nghệ chiếu sáng thông minh duy nhất trong phân khúc. Các bóng LED tự động thay đổi góc chiếu tùy vào điều kiện vận hành, giúp người lái luôn có được tầm quan sát tối ưu trong mọi tình huống.

Đáng chú ý, Mazda cung cấp tùy chọn trang bị la-zăng 19 inch lớn nhất phân khúc. Chi tiết này giúp khách hàng dễ dàng tạo nên sự khác biệt cho chiếc Mazda6 của mình với những phương tiện khác trên đường.

Trải nghiệm vượt tầm phân khúc

Khác biệt chính giữa Mazda và các nhà sản xuất khác là việc họ đã xây dựng được một không gian nội thất tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa giá trị sử dụng đặc biệt dành cho người dùng.

Bước vào bên trong nội thất, thiết kế cabin của Mazda6 không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy tinh tế. Thực tế, bảng tablo, kiểu dáng vô-lăng hay không gian tổng thể của xe không có thay đổi đáng kể, bù lại Mazda mang đến sự bổ sung đáng giá để nâng tầm trải nghiệm cho người lái và hành khách. Đó là tùy chọn ghế da Nappa cao cấp duy nhất trong phân khúc.

Ngồi vào Mazda6, các giác quan của cơ thể được đánh thức và con người được giải phóng khỏi sự nhàm chán của việc đi lại thường nhật

Vật liệu da đắt tiền được chế tác thủ công, kết hợp cùng các chi tiết ốp gỗ và viền trang trí kim loại được hoàn thiện tỉ mỉ. Ngồi vào Mazda6, các giác quan của cơ thể được đánh thức và con người được giải phóng khỏi sự nhàm chán của việc đi lại thường nhật. Không phải mẫu xe hạng D nào mà hàng ghế trước vừa có chức năng chỉnh điện, vừa tích hợp thông hơi làm mát như Mazda6.

Một chi tiết nhỏ cho thấy sự tinh tế và chăm chút của đội ngũ thiết kế người Nhật là phần bệ trung tâm được ốp da ở 2 bên, giúp tạo sự thoải mái cho chân và đầu gối của người lái và hành khách khi tựa vào. Cách xử lý vật liệu để tối ưu trải nghiệm về mặt xúc giác như thế này vốn dĩ chỉ có thể bắt gặp trên những chiếc xe hạng sang.

Cùng với đó, khi chi số tiền trên dưới 1 tỷ đồng dành cho Mazda6, bạn sẽ trở thành một tín đồ của công nghệ và đam mê lái xe với một loạt trang bị từ Mazda. Tất tần tật tiện nghi cần thiết đều xuất hiện để mỗi vị trí trên xe đều là nơi để thư giãn và tận hưởng cuộc sống hiện đại.

Người lái dễ dàng thao tác khi điều khiển xe nhờ cụm điều khiển trung tâm và hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, hành khách phía trước có thể tùy ý lựa chọn nội dung giải trí nhờ màn hình cảm ứng cỡ lớn, người ngồi hàng ghế sau đã có hệ thống loa Bose hàng hiệu với chất âm chân thật và đầy mê hoặc.

Chiếc sedan dành cho mọi người

Đặt lên bàn so sánh thuần về thông số, cả 2 phiên bản Mazda6 động cơ 2.0L và 2.5L có ưu thế trước các mẫu xe cùng hạng về mặt hiệu năng cũng như cấu hình vận hành. Còn trong trải nghiệm thực tế, những gì mẫu sedan Nhật Bản “trình diễn” còn ấn tượng hơn sự mong đợi.

Hệ thống treo cứng vững đem lại phản hồi thân xe dứt khoát và chắc nịch ở từng cú đánh lái. Vô-lăng trợ lực điện can thiệp ở mức vừa phải, đủ để cảm nhận rõ rệt phản hồi từ mặt đường, từ đó mang đến cảm giác làm chủ chiếc xe ở mọi dải tốc độ.

Có một “bí kíp” được nhà sản xuất âm thầm trang bị để hoàn thiện khả năng vận cho các dòng xe Mazda nói chung và bao gồm cả Mazda6, đó là G-Vectoring Control Plus - hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao (GVC Plus).

Mazda6 vừa là một mẫu xe phù hợp để tận hưởng sau vô-lăng, vừa đủ sức trở thành một phương tiện di chuyển tiện nghi, đáng tin cậy dành cho gia đình.

Với sự hỗ trợ từ hệ thống GVC Plus, người lái có thể dễ dàng điều khiển xe vào cua mượt mà và cực kỳ ổn định. Khi đó, người lái nhận được cảm giác hướng khởi từ việc vần vô-lăng, trong khi đó hành khách lại không hề bị làm phiền hay cảm thấy mệt mỏi nhờ sự êm ái từ Mazda6.

Không chỉ đi đầu về phong cách hay công nghệ, an toàn còn là yếu tố được Mazda đề cao khi tiên phong đưa gói an toàn chủ động i-Activsense lên các dòng xe của mình, trong đó có tất nhiên không thể thiếu New Mazda6.

Lấy ví dụ, ở điều kiện giao thông phức tạp tại Việt Nam thì tính năng hỗ trợ phanh thông minh trong đô thị (Smart City Brake Support) là cực kỳ cần thiết. Hệ thống này như một trợ lý lái xe, luôn sẵn sàng phát hiện tình huống nguy hiểm và nhanh chóng can thiệp phanh nhằm tránh được tai nạn khi tham gia giao thông.

Trong khi đó, kiểm soát hành trình thích ứng (Radar Cruise Control) là chức năng quá trình vận hành xe trên đường trường hay cao tốc trở nên nhàn rỗi và an toàn hơn. Kết hợp với hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và nhắc nhở tập trung, việc cầm lái đường dài ít mệt mỏi.

Mazda6 vừa là một mẫu xe phù hợp để tận hưởng sau vô-lăng, vừa đủ sức trở thành một phương tiện di chuyển tiện nghi, đáng tin cậy dành cho gia đình. Có giá bán từ 889 triệu đồng đến 1,109 tỷ đồng tuỳ theo phiên bản, New Mazda6 là mẫu xe hạng D được định giá cạnh tranh và hấp dẫn hàng đầu phân khúc.

Đáng chú ý, New Mazda6 hiện được áp dụng chương trình ưu đãi hấp dẫn lên đến 64 triệu đồng dành cho khách hàng Việt Nam mua xe trong tháng 5.