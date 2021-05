Mazda MX-30 Electric có thể sạc đầy 80% pin trong 36 phút

02:57

Đường hầm cho ôtô tại Las Vegas, giá đắt hơn nhưng tiết kiệm thời gian

Đường hầm mang tên The Loop do The Boring Company của Elon Musk xây dựng đã đưa vào hoạt động. Ôtô điện Tesla được đặc quyền di chuyển bên trong đường hầm này.