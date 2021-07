Mazda CX-5: SUV có phong độ ổn định nhất phân khúc

Thiết kế ấn tượng, công nghệ ngập tràn và giá bán hợp lý là những điểm giúp Mazda CX-5 thu hút được khách hàng Việt.

Kết thúc nửa đầu năm 2021, thị trường ôtô Việt Nam có dấu hiệu bị chững lại vì dịch bệnh, tuy nhiên doanh số chung của toàn thị trường lại tăng nhờ những ưu đãi để kích cầu. Ở phân khúc SUV 5 chỗ cỡ trung, Mazda CX-5 là cái tên khá quen thuộc với khách hàng trong nước khi thường xuyên góp mặt trong nhóm những mẫu SUV bán chạy nhất các tháng.

Đây là mẫu xe tiên phong trong xu hướng sử dụng xe gầm cao tại Việt Nam. Cho đến hiện tại, cái tên Mazda CX-5 vẫn tạo được sức hút nhất định trước nhiều đối thủ nặng kí.

Mẫu xe chủ lực của Mazda

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021, Mazda CX-5 đạt 4.795 xe, chiếm hơn 36% tổng doanh số các mẫu xe Mazda đang được Thaco Auto phân phối.

Có thể nói CX-5 là “gà đẻ trứng vàng” cho Mazda, mẫu xe này luôn giữ phong độ ổn định về doanh số. Trong năm 2020, Mazda CX-5 trở thành mẫu SUV thành công nhất tại thị trường Việt Nam với doanh số đạt mức 11.803 xe. Đến năm nay, CX-5 luôn có mặt trong nhóm 10 ô tô gầm cao bán chạy nhất tháng.

Có thể nói CX-5 là “gà đẻ trứng vàng” cho Mazda.

Không quá khó để lý giải lý do Mazda CX-5 luôn được nhiều người nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn mua xe SUV. Mẫu xe này đáp ứng tốt các nhu cầu mà hầu hết người mua xe trong nước cần, từ thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và tất nhiên không thể thiếu mức giá bán hợp lý.

Kiểu dáng của CX-5 thế hệ 6.5 theo ngôn ngữ Kodo, mang đến cho chiếc xe dáng vẻ trẻ trung, cá tính phù hợp với hầu hết người dùng, từ cá nhân đến đã lập gia đình. Điểm nhấn bên ngoài xe nằm ở bộ mâm phong cách Goshintai kích thước 19 inch, không khó để nhận ra trang bị này tương tự “đàn anh” CX-8.

Mazda CX-5 sở hữu kích thước 4.550 x 1.840 x 1.680 mm (dài x rộng x cao). Chiếc xe có kích thước phù hợp để chạy trong phố, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người ngồi bên trong xe.

Bước ra phía sau, thiết kế phần đuôi của mẫu SUV này theo phong cách cơ bắp, đầy đặn. Mazda trang bị cho CX-5 cánh hướng gió cỡ lớn tích hợp đèn phanh phía trên và khu vực trung tâm nổi bật với logo to bản cùng cụm đèn LED biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Mazda, nhìn xuống phía dưới là cụm ống xả kép viền chrome sáng với 4 lỗ thoát mang đến cảm giác thể thao và sang trọng.

Thiết kế phần đuôi của mẫu SUV này theo phong cách cơ bắp, đầy đặn

Tiến vào bên trong, khách hàng dễ dàng cảm nhận được sự thoải mái, rộng rãi mà CX-5 mang lại. Với chiều dài cơ sở 2.700 mm, người ngồi hàng ghế phía sau vẫn cảm thấy dễ chịu, thư giãn ngay cả khi di chuyển hàng trăm km, hàng ghế này cũng được trang bị cổng sạc USB và bệ tựa tay ở giữa.

Khoang chứa hành lý có dung tích 505 lít, đủ đáp ứng cho những chuyến hành trình vài ngày. Nếu cảm thấy không đủ, người dùng có thể gập hàng ghế thứ 2 để mở rộng khoang hành lý lên mức 1.342 lít. Cốp xe là loại chỉnh điện hiện đại, giúp việc đóng mở cốp diễn ra nhẹ nhàng và tiện lợi hơn.

Ngập tràn công nghệ, giá bán hấp dẫn

Bên ngoài xe, nổi bật với cụm đèn trước LED được tích hợp công nghệ AFS sẽ giúp cho luồng ánh sáng tự động “liếc” theo góc đánh lái của tay lái, công nghệ nổi bật này được trang bị trên các phiên bản tiêu chuẩn, ngoài ra trên phiên bản cao cấp Premium nổi bật với công nghệ đèn LED đa điểm ALH, hệ thống này sẽ tự động phân chiếu sáng phù hợp khi di chuyển trong nội ô, xa lộ cũng như tự động bật tắt từng vùng ánh sáng riêng biệt khi hệ thống camera cảm biến phát hiện có xe phía trước hoặc xe ngược chiều, đây là công nghệ duy nhất trong phân khúc SUV 5 chỗ tầm trung.

Mẫu xe trang bị nhiều công nghệ, cho trải nghiệm lái an toàn, thoải mái.

Không chỉ mang đến sự thoải mái cho hành khách, Mazda CX-5 cũng mang đến cho người lái cảm giác làm chủ, kiểm soát chiếc xe một cách trọn vẹn. Vô lăng thiết kế 3 chấu thể thao, tích hợp các phím nhấn điều chỉnh hệ thống giải trí, ga tự động. Hàng ghế trước chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí ghế lái. Phiên bản Premium được trang bị thêm màn hình kính lái HUD giúp việc lái xe trở nên an toàn hơn.

Trên phiên bản Premium, Mazda CX-5 sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại như bảng đồng hồ tốc độ điện tử, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cụm nút xoay điều khiển Mazda Connect với dàn âm thanh 10 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời chỉnh điện. Đặc biệt, bản 2.5L Signature Premium AWD còn được Mazda lắp sẵn bộ camera 360 độ giúp người lái dễ dàng điều khiển xe ở những nơi chật hẹp.

Không chỉ đẹp, Mazda CX-5 còn tự hào về khả năng an toàn vượt trội trước các đối thủ cùng phân khúc. Mẫu xe này liên tục đạt mức điểm tuyệt đối 5 sao từ những tổ chức đánh giá an toàn uy tín như IIHS hay NCAP châu Âu.

Đối với hệ thống an toàn chủ động, i-Activsense chính là “bảo bối” của CX-5. Hệ thống này gồm có các tính năng đáng chú ý như đèn pha LED thông minh, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường…

CX-5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có hệ thống dừng/khởi động i-Stop giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Công nghệ GVC Plus độc quyền của Mazda cũng được trang bị trên CX-5. Công nghệ này cho phép người lái tự tin đạp ga ngay cả trên những đoạn đường cong, các hệ thống điện tử sẽ tự động can thiệp vào hệ thống phanh, ga nhằm mang đến cảm giác mượt mà và an toàn nhất cho người ngồi bên trong.

Mazda CX-5 có 2 tùy chọn động cơ là 2.0L và 2.5L, mỗi biến thể động cơ có 3 phiên bản là Deluxe, Luxury và Premium. CX-5 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có hệ thống dừng/khởi động i-Stop giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải.