Mazda CX-5 dẫn đầu phân khúc, Honda CR-V lao dốc dù khuyến mãi sâu

Dù gây được nhiều tiếng vang từ khi ra mắt, tân binh Ford Territory vẫn không để đánh bại Mazda CX-5 khi doanh số quý I chỉ đạt 1.885 xe.

Honda CR-V là mẫu CUV duy nhất giảm doanh số trong tháng 3. Ảnh: Bối Hạ.

Cuộc đua doanh số ở phân khúc SUV cỡ C trong tháng 3 không có quá nhiều sự biến động khi Mazda CX-5 và Ford Territory vẫn liên tục bám đuổi ở nhóm bán chạy. Trong khi đó ở nhóm bán chậm, doanh số của Honda CR-V bất ngờ lao dốc dù mẫu xe này liên tục được hãng áp dụng chương trình khuyến mãi.

Trong tháng 3, cả nhóm SUV cỡ C tiêu thụ 2.860 xe, tăng 11% so với tháng trước đó. Tổng kết quý đầu tiên của năm, doanh số toàn phân khúc đạt 7.247 xe, thấp hơn 30% so với cùng kỳ.

Mazda CX-5 dẫn đầu, Ford Territory rút ngắn khoảng cách

Trong tháng cuối cùng của quý I, Mazda CX-5 đã chứng minh vị thế của mẫu xe dẫn đầu khi doanh số đạt 1.021 chiếc, áp đảo toàn bộ đối thủ cùng phân khúc. Tổng kết 3 tháng đầu năm, Mazda Việt Nam đã trao đến tay khách hàng 2.454 chiếc CX-5, chiếm 33,86% doanh số toàn nhóm CUV.

Số lượng xe CX-5 được bán ra đã tăng mạnh nhờ vào loạt chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 100 triệu đồng được Thaco Việt Nam và đại lý áp dụng trong suốt các tháng qua.

Mazda CX-5 là mẫu CUV bán chạy nhất quý I Doanh số các mẫu xe phân khúc SUV cỡ C trong quý I (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn Mazda CX-5 Ford Territory Honda CR-V Kia Sportage Hyundai Tucson Mitsubishi Outlander

xe 2454 1855 932 802 731 473

Cụ thể, 2 phiên bản cao cấp có mức giảm cao nhất, lên tới 100 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của phiên bản 2.0 Premium và 2.5L Signature Premium AWD lần lượt còn 819 triệu đồng và 959 triệu đồng.

Phiên bản 2.0L Deluxe hiện được bán với giá 759 triệu đồng, thấp hơn 80 triệu so với niêm yết của hãng. Mazda CX-5 2.0L Luxury cũng được giảm 80 triệu đồng, đưa giá sau khuyến mãi của phiên bản này về mức 799 triệu đồng.

Ford Territory cũng trở thành mẫu SUV cỡ C bán chạy thứ nhì toàn thị trường khi tiêu thụ 776 xe trong tháng 3, tăng đến 35% so với tháng trước. Tuy ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gần cao nhất phân khúc, số lượng xe bán ra trong quý I (1.855 chiếc) vẫn chưa đủ để mẫu CUV này đánh bại Mazda CX-5.

Dù doanh số tăng trưởng mạnh trong tháng 3, Ford Territory vẫn chưa thể vượt qua Mazda CX-5. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Từ đầu tháng 4, giá bán của các mẫu Ford Territory đã được điều chỉnh tăng thêm 10-19 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, phiên bản Titanium tăng 10 triệu đồng, nâng mức giá niêm yết lên 909 triệu đồng, phiên bản Titanium X ghi nhận mức tăng 19 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá của Ford Territory phiên bản Titanium X chạm mốc 954 triệu đồng.

Kia Sportage và Hyundai Tucson khởi sắc

Trong tháng 3, Kia Việt Nam đã bán ra 304 chiếc Sportage, tăng 7,8% so với tháng 2. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ cuối năm 2022, doanh số của mẫu SUV này vượt trên 300 xe/tháng. Tổng kết quý I, Kia Sportage trở thành mẫu CUV bán chạy thứ 4 thị trường với 802 xe được bán ra, chưa bằng một nửa doanh số của tân binh Ford Territory.

Trong tháng 4, khách hàng mua Kia Sportage sẽ được hưởng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm tối đa 110 triệu đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký.

Hiện, mẫu xe này đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với tổng cộng 8 phiên bản, giá niêm yết từ 929 triệu đến 1,119 tỷ đồng . Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của Kia Sportage sẽ về mức 836- 1,007 tỷ đồng .

Doanh số Kia Sportage tăng 7,8% trong tháng 3. Ảnh: Hùng Nguyễn.

Hyundai Tucson cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng trở lại trong tháng 3 với 307 xe được bán ra thị trường. Tuy nhiên, số lượng tiêu thụ này là không đủ để "cựu vương" tìm lại được thị phần của mình.

Từng là mẫu xe có doanh số trung bình hơn 800 chiếc/tháng trong năm 2022, Hyundai Tucson nay trở thành mẫu CUV bán chậm thứ nhì trong quý I khi tiêu thụ 731 xe, chỉ cao hơn Mitsubishi Outlander

Trong tháng vừa qua, Hyundai Tucson cũng được áp dụng ưu đãi giảm giá nhằm kích cầu mua sắm khi lượng xe đã dồi dào trở lại. Trao đổi với Zing, nhân viên tư vấn tại một đại lý Hyundai trên địa bàn TP.HCM cho biết mẫu SUV cỡ C này hiện được giảm đến 45 triệu đồng tùy phiên bản.

Tuy nhiên đây không phải chương trình chung của hãng. Theo khảo sát của Zing, mức giảm giá sẽ có sự chênh lệch dao động 5-10 triệu đồng tùy lượng xe và quy định của mỗi đại lý.

Nhóm bán chậm gây bất ngờ

Mitsubishi Outlander trong tháng vừa qua bán được 225 xe, tăng đến 54% so với tháng 2. Thế nhưng đây vẫn là mẫu CUV bán chậm nhất thị trường khi doanh số cả quý I vẫn chưa vượt qua mốc 500 xe.

Trong tháng 4, mẫu CUV này tiếp tục được hãng áp dụng chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ nhằm xả kho lô xe số VIN 2022. Một số đại lý còn tặng kèm phụ kiện như camera 360, thảm lót sàn nhằm kích cầu mua sắm.

Mitsubishi Outlander vẫn là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc trong quý I. Ảnh: MMV.

Hiện, Mitsubishi Outlander được hãng niêm yết giá 825-950 triệu đồng. Như vậy mức giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ có giá trị khoảng 42-47,5 triệu đồng tùy nơi đăng ký xe.

Mẫu SUV cỡ C của Honda ghi nhận mức giảm doanh số bất ngờ dù được áp dụng hỗ trợ phí trước bạ đến 100% trong nhiều tháng qua. Số lượng CR-V bán ra thị trường trong tháng 3 chỉ đạt 227 chiếc, thấp hơn 36% so với tháng trước đó (357 xe). Đây cũng là chiếc SUV cỡ C duy nhất giảm doanh số trong tháng dù thị trường ôtô Việt đã ấm trở lại.

Doanh số Honda CR-V bất ngờ "lao dốc" Doanh số Honda CR-V giai đoạn tháng 1-tháng 3 (số liệu: VAMA) Nhãn tháng 1 tháng 2 tháng 3

xe 348 357 227

Tuy doanh số không đạt kỳ vọng trong tháng 3, Honda CR-V vẫn trở thành mẫu CUV bán chạy thứ 3 thị trường trong quý I với 932 xe được bán ra thị trường, chiếm 12,8% tổng doanh số toàn phân khúc.

Khi thị trường ôtô Việt Nam bước vào quý II, mẫu SUV cỡ C này tiếp tục được Honda ưu đãi 100% phí trước bạ và tặng kèm nhiều phụ kiện chính hãng. Cụ thể, khách hàng mua phiên bản G và L của Honda CR-V được giảm tối đa 140 triệu đồng. Đối với Honda CR-V phiên bản E, mức giảm giá trực tiếp sẽ là 124 triệu đồng.