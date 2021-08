Mazda BT-50 2021 có giá từ 659 triệu đồng tại Việt Nam

Thaco vừa giới thiệu Mazda BT-50 thế hệ mới tại Việt Nam. Đúng như thông tin rò rỉ trước đó, Mazda BT-50 2021 được nhập khẩu từ Thái Lan với 4 phiên bản trang bị tiêu chuẩn động cơ diesel tăng áp 1.9L, bao gồm MT 4x2, AT 4x2, Luxury AT 4x2 và Premium AT 4x4.