May Sông Hồng dự phòng hơn 150 tỷ đồng vì đối tác Mỹ xin phá sản

Đến cuối năm 2020, khoản phải thu với New York & Company của May Sông Hồng là hơn 218 tỷ đồng. Trong đó, giá trị có thể thu hồi là 64 tỷ và công ty phải dự phòng gần 154 tỷ đồng.

Công ty CP May Sông Hồng (MSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với hầu hết chỉ tiêu tài chính đều sụt giảm trong năm 2020.

Trong đó, quý IV/2020, nhà may này ghi nhận doanh thu giảm 19% so với cùng kỳ, xuống còn 848 tỷ đồng . Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu mà biên lãi gộp của công ty quý vừa qua đã cải thiện 21,7% lên 24,2%. Tuy vậy, lãi gộp trong quý của nhà may này vẫn giảm hơn 10%, đạt 204 tỷ đồng .

Do hoạt động kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chi phí bán hàng 3 tháng cuối năm 2020 của May Sông Hồng giảm 34%. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 50%.

Kết quả, nhà may này thu về gần 82 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý cuối năm 2020, giảm 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng, mang về cho cổ đông hơn 66 tỷ.

Tính chung cả năm 2020, doanh thu của May Sông Hồng giảm 13%, đạt 3.818 tỷ đồng . Trong đó, số thu từ bán hàng hóa chiếm 77% và dịch vụ gia công đóng góp 23% còn lại.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA MAY SÔNG HỒNG

Nhãn 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Doanh thu column tỷ đồng 2180 2406 2548 2992 3282 3951 4411 3818 Lợi nhuận sau thuế column

84 142 160 185 200 370 450 232

Trong năm, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của công ty đều giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 60%. Đáng chú ý, chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi của May Sông Hồng năm qua lên tới hơn 162 tỷ đồng , cao gấp 17 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ các chi phí nói trên, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế sụt giảm 48% so với năm 2019, đạt 232 tỷ đồng .

Việc cả doanh thu và lợi nhuận ròng giảm trong năm 2020 vừa qua cũng đánh dấu năm tăng trưởng âm đầu tiên của nhà may này trong một thập niên gần nhất.

Tuy vậy, kết quả này vẫn vượt 19% kế hoạch doanh thu (3.200 tỷ) và 13% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (250 tỷ) mà cổ đông công ty đặt ra hồi đầu năm trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

Khoản mục thay đổi đáng chú ý trong năm vừa qua của nhà may này là khoản phải thu khách hàng với số thu lớn nhất từ đối tác New York & Company hơn 218 tỷ đồng . Tuy nhiên, tháng 7/2020, RTW Retailwinds Inc. (công ty mẹ New York & Company) nộp đơn xin phá sản lên tòa án Mỹ.

Theo đánh giá từ May Sông Hồng, giá trị công ty có thể thu hồi trong khoản phải thu nói trên là 64 tỷ đồng và công ty phải trích lập dự phòng gần 154 tỷ còn lại.

New York & Company là một trong ba đối tác lớn nhất của May Sông Hồng nhưng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ hồi tháng 7/2020. Ảnh: Andrew Harrer/Bloomberg.

Theo luật pháp Mỹ, RTW Retailwinds Inc. có 180 ngày để tái cơ cấu hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhằm khôi phục và cải thiện hoạt động kinh doanh. Vì vậy, ban lãnh đạo May Sông Hồng đánh giá đối tác này vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ.

Nhà may phía Việt Nam cũng đang làm việc với Công ty TNHH Easy Macao Offshore Limitted để thu hồi công nợ.

New York & Company là một trong 3 khách hàng lớn nhất của May Sông Hồng cùng với Columbia, G-III.

Đối tác này hàng năm vẫn đóng góp 25% doanh thu mảng FOB (mua đứt bán đoạn) của doanh nghiệp. Đây cũng là mảng kinh doanh mang lại 60% tổng doanh thu hợp nhất cho công ty. Như vậy, doanh số bình quân từ New York & Company mang về cho May Sông Hồng vào khoảng 15% tổng doanh thu mỗi năm.

Giao dịch giữa May Sông Hồng và đối tác Mỹ này phát sinh thông qua đối tác của bên mua là Easy Fashion. Theo thỏa thuận, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến giao dịch bán hàng sẽ thực hiện sau mỗi kỳ 90 ngày. Tại thời điểm New York & Company xin phá sản, đối tác này vẫn còn nợ nhà may phía Việt Nam 167 tỷ đồng .