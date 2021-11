May Sông Hồng bán rẻ khoản phải thu liên quan đối tác Mỹ phá sản

May Sông Hồng từng ghi nhận 218 tỷ đồng phải thu với chuỗi thời trang New York & Company (Mỹ), tuy nhiên, trong quý vừa qua, công ty đã bán khoản phải thu này với giá 80 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2021 của Công ty CP May Sông Hồng (MSH) mới công bố cho biết doanh nghiệp này vừa ghi nhận thêm một quý tăng trưởng tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng đến từ hoạt động kinh doanh chính, lý do giúp lợi nhuận của nhà may này tăng gần 3 lần trong quý vừa qua còn có nguyên nhân đến từ việc bán khoản phải thu giá trị hàng trăm tỷ đồng với đối tác New York & Company (Mỹ).

Cụ thể, trong quý III vừa qua, May Sông Hồng đạt 1.296 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất mà nhà may này ghi nhận được trong một quý kinh doanh từ trước đến nay.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao hơn khiến lãi gộp của công ty giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 228 tỷ đồng , tương đương biên lãi gộp giảm từ mức 21,4% quý III/2020 xuống 17,6% quý này.

Thay đổi lớn nhất trong kết quả kinh doanh của May Sông Hồng giai đoạn vừa qua chính là việc công ty tiết giảm được gần 100 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tương đương mức giảm 64% so với cùng kỳ. Tương tự, chi phí bán hàng của công ty cũng giảm tới 67%, tiết kiệm gần 25 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA MAY SÔNG HỒNG Nguồn: BCTC DN Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III IV I/2021 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 972 1164 1223 1060 939 962 1068 844 945 1207 1296 Lợi nhuận sau thuế

87 133 138 95 64 58 43 66 92 124 119

Chính 2 khoản tiết kiệm chi phí này đã giúp lãi trước thuế quý III của May Sông Hồng đạt 147 tỷ đồng , tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp công ty thu về được là 119 tỷ, tăng tương ứng 179%.

Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, nguyên nhân giúp chi phí quản lý của May Sông Hồng giảm mạnh trong quý vừa qua là do công ty không còn phải ghi nhận dự phòng liên quan khoản phải thu 218 tỷ đồng với đối tác Mỹ - Tập đoàn RTW Retailwinds (chủ sở hữu chuỗi cửa hàng thời trang New York & Company).

Trong quý III/2020, việc RTW Retailwinds nộp đơn xin pháp sản khi vẫn còn nợ May Sông Hồng gần 167 tỷ đồng đã khiến nhà may phía Việt Nam phát sinh khoản phải thu 218 tỷ và phải dự phòng rủi ro hơn 150 tỷ đồng . Điều này khiến chi phí quản lý tăng mạnh.

Tuy nhiên, trong quý III năm nay, May Sông Hồng đã bán khoản phải thu này với giá gần 80 tỷ đồng . Do vậy, công ty không còn phải ghi nhận khoản dự phòng như cùng kỳ năm 2020, qua đó tiết giảm gần 100 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chuỗi cửa hàng thời trang New York & Co nổi tiếng tại Mỹ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản khi vẫn còn nợ May Sông Hồng 167 tỷ đồng . Ảnh: Andrew Harrer/Bloomberg.

Điều này cũng tác động tích cực lên mức lãi ròng công ty thu về trong quý gần nhất.

Tính chung 9 tháng đầu năm nay, May Sông Hồng ghi nhận 3.448 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi ròng của doanh nghiệp tăng gấp đôi giai đoạn này, mang về 335 tỷ.

Năm nay, lãnh đạo công ty dự kiến ghi nhận 4.200 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 340 tỷ đồng . Như vậy, sau 3/4 năm tài chính, May Sông Hồng đã hoàn thành 82% mục tiêu doanh thu và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận.

Với kết quả kinh doanh tăng tích cực, cổ phiếu MSH của May Sông Hồng đang ghi nhận mức tăng trưởng gần 130% từ đầu năm đến nay, hiện phổ biến giao dịch ở mức 91.000 đồng/đơn vị.

Tính từ tháng 7 đến nay, thị giá cổ phiếu này cũng đã tăng 65%, là một trong những mã cổ phiếu ngành dệt may tăng mạnh nhất giai đoạn này.