Máy sấy tóc Dreame Glory có đầu phun tinh dầu, giá 2,9 triệu đồng

Dreame Việt Nam vừa ra mắt máy sấy tóc cao cấp Dreame Glory với thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt, nhiều tính năng độc đáo, giúp duy trì mái tóc khỏe mượt từ gốc tới ngọn.

Dreame là thương hiệu uy tín chuyên sản xuất các dòng thiết bị gia dụng thông minh như máy hút bụi, robot hút bụi thông minh, máy sấy tóc… cùng nhiều sản phẩm công nghệ khác phục vụ nhu cầu sống hiện đại. Hãng vừa ra mắt máy sấy tóc Dreame Glory, thiết kế chỉn chu và nhiều ưu điểm vượt trội.

Thiết kế hiện đại

Máy sấy tóc Dreame Glory nhẹ chỉ 345 gram kèm thiết kế công thái học, cho cảm giác cầm nắm dễ dàng và thoải mái trong quá trình sử dụng. Máy có ngoại hình bắt mắt, màu sắc trẻ trung, phần thân máy làm từ vật liệu chống cháy, chống trượt và cách điện, an toàn cho người dùng.

Thiết kế công thái học trên Dreame Glory mang lại cảm giác dễ cầm nắm, không gây mỏi tay.

Đầu sấy Dreame Glory được cố định bằng lực hút nam châm, dễ xoay 360 độ. Người dùng có thể nhanh chóng tháo lắp giữa đầu sấy gió thông thường và đầu phun tinh chất Dreame Glory.

Đầu sấy nam châm, xoay 360 độ dễ dàng là điểm nhấn trên máy sấy tóc Dreame Glory.

Đặc biệt, Dreame còn là hãng công nghệ đầu tiên trên thế giới tích hợp phụ kiện là đầu phun tinh chất dưỡng cho máy sấy tóc. Sử dụng đầu phun tinh chất có trên Dreame Glory giúp mái tóc thơm mượt, óng ả suốt ngày dài mà không lo nhờn bết.

Công nghệ sấy tóc tối ưu

Khác với hầu hết dòng máy sấy tóc phổ biến trên thị trường, Dreame Glory sở hữu bộ chipset điều khiển nhiệt giúp kiểm soát nhiệt độ tối ưu, tránh gây bỏng da đầu.

Trong quá trình sấy, Dreame Glory sẽ giải phóng 300 triệu ion âm bảo vệ tóc và da đầu hiệu quả trước các tổn thương do tia UV hoặc điều kiện môi trường ô nhiễm.

Đặc biệt, máy có động cơ không chổi than kết hợp cùng công suất 1600 W cho cường độ sấy mạnh mẽ 110.000 vòng/phút. Tốc độ thổi lên đến 70 m/s đảm bảo sấy khô tóc nhanh gấp 3 lần so với các loại máy thông thường nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không bị xơ rối.

Hệ thống tạo gió mắt lưới, lọc bụi và thổi khí sạch độc đáo có trên Dreame Glory.

Hệ thống tạo gió mắt lưới thép được chuyển xuống dưới tay cầm hạn chế tình trạng tóc bị cuốn ngược vào máy. Ngoài ra, thiết kế này còn giúp giảm tiếng ồn, hạn chế tích tụ bụi và thổi khí sạch tốt hơn.

Trong quá trình sấy, Dreame Glory còn giải phóng 300 triệu ion âm, bao bọc lấy thân tóc và da đầu, giúp ngăn ngừa tổn thương do tia cực tím. Công nghệ này còn giúp tóc dễ hấp thụ tinh dầu dưỡng hơn, giảm hiện tượng nhờn rít thường gặp.

Nhiều tính năng thông minh

Máy sấy tóc đến từ Dreame có 2 tốc độ sấy và 4 mức nhiệt, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng.

Trang bị 4 chế độ sấy tóc khác nhau, Dreame Glory là sản phẩm thích hợp với nhiều nhu cầu sấy và nhiều tình trạng tóc. Với chế độ sấy lạnh, máy tỏa ra các luồng khí mát làm khô tóc tự nhiên, giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da đầu, tránh được tình trạng tóc yếu, xơ rối, dễ gãy rụng. Trong khi đó, chế độ sấy nóng sử dụng luồng khí nóng ở 70 độ C và -5 độ C, hỗ trợ sấy nhanh tóc dài, không gây xơ rối, bảo vệ tóc khỏi tổn thương bởi nhiệt.

Đặc biệt, máy sấy tóc đến từ Dreame có chế độ sấy duy trì 57 độ C. Đây là mức nhiệt độ được nghiên cứu là giúp tóc khô nhanh nhưng vẫn giữ độ ẩm tự nhiên.Đồng thời, sản phẩm còn có chế độ nóng lạnh luân phiên. Chế độ thích hợp cho sấy nhanh, gấp nhờ hai luồng khí nóng lạnh được phân phối đều và ổn định. Luồng khí nóng (70 độ C và -5 độ C) trong 7 giây luân phiên và luồng khí mát (20 độ C và - 5 độ C) trong 5 giây mang lại hiệu quả sấy tóc cao mà vẫn bảo vệ da đầu và thân tóc tốt.

Máy sấy tóc Dreame Glory hiện có 2 phiên bản màu: Cloud White và Rose Gold.

Để máy sấy tóc Dreame Glory phát huy được hiệu quả tốt nhất, người dùng nên thấm khô tóc bằng khăn sạch trước khi sấy, bởi chênh lệch nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến thân tóc, khiến tóc xơ cứng và chẻ ngọn. Hãng cũng gợi ý người dùng kết hợp đầu phun dưỡng chất Dreame Glory để giảm tối đa hiện tượng xơ rối, đạt hiệu quả chăm sóc tóc tốt nhất.

Khi sấy tóc, người dùng nên giữ máy sấy Dreame Glory cách tóc 15 - 20 cm, để nghiêng máy khoảng 30 độ và sấy xuôi theo chiều dọc mái tóc. Đồng thời, chế độ lạnh hoặc chế độ duy trì 57 độ C là hai chế độ tối ưu nhất, được khuyên dùng, giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da đầu.

Với những tính năng trên, máy sấy tóc Dreame Glory hứa hẹn là bạn đồng hành với mọi gia đình. Người dùng nay có thể sấy tóc thường xuyên với Dreame Glory mà không cần lo ngại hư tổn.