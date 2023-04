Máy móc viết ngày càng giống con người

Theo một khảo sát, hơn 50% người Mỹ trưởng thành không thể phân biệt văn bản do con người viết và nội dung được sinh ra tự động bởi công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nội dung do AI tạo ra ngày càng giống con người viết. Ảnh: Dall-e.

Tin tức này chắc chắn sẽ làm tan nát tâm hồn của các tác giả ở khắp nơi trên thế giới. Dường như ChatGPT và những công cụ trí tuệ nhân tạo khác bắt đầu viết tốt như con người. Ít nhất là đạt đến mức độ người trưởng thành không thể phân biệt.

Kết quả này được rút ra từ khảo sát của ToolTester, một dịch vụ nghiên cứu các công cụ xây dựng web, máy chủ lưu trữ và thương mại điện tử.

Họ thực hiện cuộc thăm dò ý kiến đầu tiên vào cuối tháng 2 với 1.920 người Mỹ trưởng thành, đề nghị so sánh 75 đoạn văn bản do AI, do con người tạo ra hoặc do AI và do con người chỉnh sửa. AI được sử dụng là ChatGPT, hoạt động trên nền tảng GPT-3.5.

Sau khi ra mắt GPT-4, ToolTester tiếp tục khảo sát 1.394 người khác vào cuối tháng 3, cùng các câu hỏi và nội dung, nhưng với bản sao mới do AI tạo ra.

Kết quả cho thấy hơn một nửa số người được hỏi (53,1%) nghĩ rằng bản sao của ChatGPT, phiên bản GPT-3.5 được viết bởi con người. Con số đó tăng lên 63,5% khi sử dụng GPT-4.

Nội dung của AI có thể khó phát hiện hơn tùy thuộc vào loại văn bản. Ví dụ, các bài báo liên quan đến sức khỏe do AI tạo ra có khả năng đánh lừa người đọc cao nhất.

Những người càng quen thuộc với việc sử dụng công cụ AI thì càng ít có khả năng bị lừa. Mặc dù vậy, tỷ lệ xác định đúng nội dung do AI tạo ra cũng chỉ đạt 48%.

Sự từng trải đi cùng tuổi tác cũng hữu ích trong trường hợp này. Theo kết quả khảo sát, những người từ 65 tuổi trở lên có tỷ lệ nhận dạng chính xác nội dung do AI tạo ra cao nhất, trong khi những người từ 18 đến 24 tuổi dễ tin rằng văn bản của AI là do con người viết.