Máy lạnh cách đây hơn 100 năm trông như thế nào

Năm 1902, kỹ sư người Mỹ Willis Haviland Carrier phát minh ra chiếc máy điều hòa không khí chạy bằng điện đầu tiên. Phát minh này chủ yếu tập trung vào việc bổ sung độ ẩm cho không khí. Cụ thể, hệ thống của Carrier có thể kiểm soát tới 55% độ ẩm bên trong ống khí được làm lạnh bằng amoniac. Chiếc máy lạnh này sau đó được đưa vào sử dụng tại một nhà máy in ở New York (Mỹ). Đến 1911, Carrier tìm ra được công thức làm lạnh mới với tỷ lệ độ ẩm thích hợp và được ứng dụng cho tới ngày nay. Khí amoniac có độc tính mạnh cũng được ông thay thế bằng chất dieline an toàn hơn vào năm 1922. Ảnh: committedtocomfor.