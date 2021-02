Mây Lang Thang - điểm đến dành cho người yêu nhạc

Nhắc đến Đà Lạt, nhiều người yêu thường liên tưởng đến những buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn thơ mộng, bên cạnh là khóm hoa rực rỡ, vang bên tai những bản tình ca lãng mạn. Mây Lang Thang là một điểm đến cho những chiều hoàng hôn nghe nhạc mỗi cuối tuần như thế. Đến nay, địa điểm này đã tổ chức gần 100 show diễn, quy tụ 50 ca sĩ được yêu mến.

“Những show nhạc tại Mây được bắt đầu vào lúc 16h30, khi hoàng hôn buông xuống. Các đây một năm, khoảng thời gian trái khoáy này khiến không ít khán giả ngờ vực, vì hiếm nơi nào chọn thời khắc lưng chừng thế này để tổ chức những buổi trình diễn âm nhạc. Nhưng giờ đây, nghe nhạc vào lúc hoàng hôn tại Mây đã trở thành một trải nghiệm thú vị tại thành phố mộng mơ. Mây kỳ vọng 16h30 không chỉ là khung giờ vàng để nghe nhạc ở Đà Lạt, mà còn ở nhiều địa danh khác ở Việt Nam”, đại diện Mây lang thang chia sẻ.

Có thể nói, Mây Lang Thang là một trong những nơi có nhiều show nghe nhạc nhất ở Đà Lạt với 2 buổi trình diễn acoustic mỗi ngày, cùng ít nhất một show diễn của các ca sĩ nổi tiếng vào các ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật. Sau show diễn, du khách ra về sẽ mang theo chút dư vị ngọt ngào của âm nhạc.

Không chỉ được nghe nhạc, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt tuyệt đẹp từ trên cao, mơ màng trong những làn sương mờ ảo vào buổi chiều se lạnh. Những khóm hoa rực rỡ được bố trí khéo léo xung quanh quán cũng giúp buổi nghe nhạc của du khách thêm thi vị.

Đại diện Mây Lang Thang chia sẻ: “Từ ngày đầu ‘làm nhạc trên Mây’, quán đã tâm niệm mang đến khoảnh khắc đẹp nhất cho du khách vào những chiều hoàng hôn lộng lẫy nào đó. Mây mong rằng những chiều nhạc lộng lẫy đó xứng đáng cho những trái tim, tâm hồn yêu Đà Lạt”.

Hệ thống Mây Lang Thang gồm Mây Lang Thang Homestay, quán Mây Coffee & More, nhà hàng Cardinal Trong Mây, quán rượu Lên Mây. "Đêm nhạc trên mây" diễn ra tại 2 sân khấu Mây (7B Hoàng Hoa Thám) và Mây in The Nest (Măng Lin) vào 16h30 từ thứ sáu đến chủ nhật hàng tuần, có xe trung chuyển miễn phí giữa 2 sân khấu. Các buổi biểu diễn nhạc sống được tổ chức từ 18h đến 20h30 các ngày trong tuần, từ 19h đến 21h30 vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

Facebook: maylangthangdalat | Instagram: may.langthang

Official YouTube Channel: Mây Lang Thang