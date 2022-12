'May-December romance' không thực sự lý tưởng như bạn nghĩ

May-December romance tốt đẹp trong thời gian đầu nhưng có thể tệ dần theo thời gian.

May-December romance /ˈmeɪdɪˈsɛmbər rəʊˈmæns/ (danh từ): Tình yêu chênh lệch tuổi tác

Định nghĩa:

May-December romance là một thuật ngữ lâu đời để chỉ về những mối quan hệ giữa hai người chênh lệch tuổi tác đáng kể. "May" tượng trưng cho mùa xuân, tức người trẻ trong mối quan hệ này. "December" chỉ mùa đông - người có tuổi tác lớn hơn.

Từ thời trung cổ, các tháng trong mùa xuân được miêu tả là những người phụ nữ trẻ trung, những tháng cuối cùng trong năm lại được ví như những người đàn ông lớn tuổi.

Đến thế kỷ 14, khái niệm May-December romance ra đời trong tác phẩm văn học. Tác giả Geoffrey Chaucer đã viết về một phụ nữ trẻ tên May kết hôn với một quý ông ở tuổi lục tuần tên là January. Đến đầu những năm 1800, thuật ngữ này xuất hiện trở lại trong một bài hát có tên An Old Man Will be Wooing với lời cảnh báo tình yêu giữa hai người chênh lệch tuổi tác sẽ không được chấp nhận.

Hầu hết mối tình giữa hai người chênh lệch tuổi tác khá hạnh phúc trong thời gian đầu. Nhưng theo thời gian, "sự hài lòng" giữa hai người sẽ giảm dần và biến mất.

Một nhóm nghiên cứu tại Australia đã tổng hợp dữ liệu trong 13 năm từ hơn 8.600 hộ gia đình và gần 20.000 cá nhân để làm khảo sát. Kết quả cho thấy về cơ bản, những cặp đôi chênh lệch tuổi trong thời gian đầu cũng khá giống các cặp đôi cùng tuổi. Nhưng về sau, mối quan hệ của những cặp đôi lệch tuổi lại tệ dần.

Khoảng sau 6-10 năm chung sống, sự chênh lệch tuổi tác được biểu hiện rõ thông qua những bất đồng hoặc cảm giác thiếu hài lòng trong hôn nhân. Những người kết hôn với vợ hoặc chồng trẻ hơn nhiều tuổi có xu hướng mất đi cảm giác hài lòng nhiều hơn so với những người kết hôn với vợ, chồng bằng tuổi.

Một nghiên cứu của Mỹ cũng đưa ra kết quả tương tự. Randy Olson, nhà khoa học dữ liệu tại Đại học Pennsylvania, nói rằng nếu bạn đủ tuổi để làm cha, mẹ của bạn đời, cuộc hôn nhân của bạn có thể gặp rắc rối.

"Khoảng cách tuổi tác giữa bạn và bạn đời càng lớn, cuộc hôn nhân của bạn càng nhiều khả năng kết thúc bằng ly hôn", ông Randy Olson nói.

Ứng dụng của May-December romance trong tiếng Anh:

- New research finds that satisfaction in May-December romance has a limit.

Dịch: Nghiên cứu mới cho thấy cảm giác hài lòng trong mối quan hệ chênh lệch tuổi tác có giới hạn.

- I know a May-December romance may not seem like a big deal right now, but you've got to think about the complications you might encounter down the line.

Dịch: Tôi biết tình yêu chênh lệch tuổi tác không phải vấn đề lớn bây giờ, nhưng bạn phải nghĩ đến những rắc rối bạn có thể gặp phải sau này.