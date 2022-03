Máy bay Trung Quốc chở 132 người rơi, gây ra cháy lớn

Đài CCTV ngày 21/3 đưa tin máy bay của hãng China Eastern chở 132 người rơi ở khu vực phía tây nam Trung Quốc.

Hiện chưa rõ con số thương vong sau vụ tai nạn này. Máy bay gặp nạn được xác định là Boeing 737.

Đài CCTV cho biết máy bay rơi ở vùng nông thôn ở gần thành phố Wuzhou, vùng Quảng Tây, và gây ra đám cháy lớn. Một đội cứu hộ đã được phái đến hiện trường.

Chuyến bay số hiệu MU5735 của China Eastern khởi hành từ Côn Minh đi Quảng Châu lúc 13h11 (giờ địa phương), theo dữ liệu từ FlightRadar24. Dữ liệu theo dõi của FlightRadar24 kết thúc vào lúc 14h22 (giờ địa phương), khi máy bay ở độ cao gần 1.000 m và đang có vận tốc gần 700 km/h.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, trên máy bay lúc gặp nạn có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết chiếc máy bay đã bị vỡ hoàn toàn.

Một máy bay của hãng China Eastern. Ảnh: China Daily.

Vào khoảng 16h (giờ địa phương), một nhân viên cứu hộ của thành phố Ngô Châu cho biết họ đã nhận được báo động về việc máy bay rơi, và đã điều lực lượng cứu hỏa tới hiện trường.

Ngọn lửa gây ra bởi vụ tai nạn thiêu rụi cây tre và các loại cây khác dưới mặt đất trước khi được dập tắt.

Cơ quan cứu nạn cũng khẳng định địa điểm rơi của máy bay ở trên một rặng núi, không phải làng mạc hay thành phố, theo Sohu.

China Eastern Airlines là một trong ba hãng hàng không chính của Trung Quốc.

Trang web của China Eastern Airlines và Boeing Trung Quốc đã được chuyển sang hai màu đen và trắng để tưởng nhớ các nạn nhân. Giá cổ phiếu của Boeing đã giảm 6.4% ở mức giá 180,44 USD trong các giao dịch trước khi thị trường mở cửa.

Ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đạt mức độ an toàn hàng đầu thế giới trong những năm qua, theo Al Jazeera.

Theo Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN), tai nạn hàng không dân dụng gần đây nhất tại Trung Quốc đại lục có thiệt hại về nhân mạng là từ năm 2010. Một máy bay Embraer E-190 của hãng hàng không Henan Airlines gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang do thời tiết xấu. 44 trong số 96 người chết máy bay tử vong do vụ tai nạn.

Boeing 737 là một trong những dòng máy bay thông dụng nhất trên thế giới cho các đường bay có cự ly ngắn và trung bình. Tuy vậy, dòng Boeing 737 Max từng bị cấm bay sau hai vụ tai nạn tại Indonesia và Ethiopia năm 2019.