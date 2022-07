Máy bay suýt hết nhiên liệu giữa Đại Tây Dương

Một chiếc máy bay của hãng Delta Airlines (Mỹ) đã gặp sự cố về nhiên liệu khi bay qua Đại Tây Dương và phải quay đầu trở lại New York.

Theo View From The Wing, sự cố xảy ra vào 25/7. Chuyến bay của hãng Delta mang số hiệu DL9923 khởi hành từ sân bay New York-JFK (Mỹ) tới sân bay Accra (Ghana) đã bay qua Đại Tây Dương nhưng phải quay đầu trở về.

Một ngày trước khi khởi hành, chuyến bay bị hoãn. Nguyên nhân được cho là do phi công gặp vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, lần trở lại tiếp theo cũng không mấy suôn sẻ. Sau khoảng 2 giờ 30 phút bay trên Đại Tây Dương, cơ trưởng thông báo chiếc Boeing 767 này gặp vấn đề về nhiên liệu và phải trở lại New York.

Máy bay của hãng Delta đã phải quay đầu giữa Đại Tây Dương do vấn đề nhiên liệu. Ảnh: View From The Wing.

Một tiếp viên đã nói với hành khách rằng máy bay bị rò rỉ nhiên liệu. Một số khách hàng tin hãng đã biết về sự cố bởi có nhân viên đã kiểm tra bên trong cabin trước khi khởi hành.

Xiaomanyc, một du khách trên chuyến bay, cho biết anh đã có trải nghiệm đáng sợ.

"Thật kinh khủng khi biết máy bay có thể hết nhiên liệu dù đang ở giữa biển. Chúng tôi được thông báo sẽ mất khoảng 2 giờ để trở lại New York", anh nói.

Sau cùng, máy bay vẫn trở lại New York an toàn. Toàn bộ quá trình từ lúc khởi hành đến khi quay về tốn khoảng 5 giờ. Ngay khi máy bay hạ cánh, xe cứu hỏa và cứu thương đã có mặt để sẵn sàng giải quyết sự cố.

Cơ trưởng đã xác nhận sự cố này đến từ việc "mất cân bằng nhiên liệu". Trong khi đó, hãng hàng không cũng đưa ra phát ngôn chính thức về vụ việc này.

"Chuyến bay DL9923 vào ngày 25/7, đăng ký từ JFK (New York) đến Accra, đã quay trở lại New JFK vì trục trặc kỹ thuật. Máy bay đã hạ cánh an toàn và khách hàng không gặp vấn đề gì. Sự an toàn và an ninh của hành khách, phi hành đoàn là ưu tiên số một của Delta.

Các đội hỗ trợ khách hàng của Delta tại JFK đã lập tức có mặt để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc về sự bất tiện và chậm trễ, khiến lịch trình của khách hàng bị ảnh hưởng", trích phát ngôn của hãng bay này.