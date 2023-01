Máy bay Singapore bỏ quên 29 hành khách

Hãng hàng không giá rẻ của đảo quốc sư tử đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì khởi hành sớm trước 4 tiếng. Trong đó, nhiều vị khách không nhận được thông báo thay đổi giờ bay.

Hôm 18/1, một chuyến bay của hãng hàng không Scoot (Singapore) đã cất cánh sớm hơn 5 tiếng so với kế hoạch, khiến 29 hành khách bị bỏ lại, Straits Times đưa tin.

Chuyến bay mang số hiệu TR509 ban đầu dự kiến ​​khởi hành từ sân bay ở thành phố Amritsar (Ấn Độ), với điểm đến là Singapore, lúc 19h55. Song, thời gian thực tế máy bay cất cánh là 15h45, sớm hơn 4 tiếng.

Đại diện hãng hàng không giá rẻ của Singapore cho biết việc thay đổi giờ bay vào phút chót là do điều kiện thời tiết khó khăn. Người này cho biết thêm 280 hành khách đặt chỗ trên chuyến bay đã được thông báo về chuyện thay đổi lịch trình qua e-mail hoặc tin nhắn điện thoại.

Tuy nhiên, một số khách hàng đặt vé thông qua đại lý du lịch cho biết họ không hề nhận được thông báo. Cuối cùng, 29 người không có mặt ở sân bay đúng giờ và lỡ mất chuyến bay.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Singapore Scoot Airlines. Ảnh: The Star.

Chuyến bay kéo dài 5 tiếng rưỡi sau đó kết thúc ở Singapore vào khoảng nửa đêm ngày 18/1.

“Scoot chân thành xin lỗi vì sự bất tiện đã xảy ra. Chúng tôi hiện làm việc để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những khách hàng bị ảnh hưởng sự hỗ trợ cần thiết", đại diện hãng này nói thêm.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đang tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan quản lý này chịu trách nhiệm về các quy định hàng không, an toàn và tiêu chuẩn dịch vụ.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên bên này cho biết: “DGCA đang xem xét vấn đề một chuyến bay đến Singapore của hãng hàng không Scoot Airlines đã cất cánh trước nhiều giờ so với lịch trình, bỏ lại nhiều hành khách tại sân bay Amritsar".

Trước đó một tuần, một máy bay của hãng hàng không Go First Airways khởi hành từ Bengaluru đến New Delhi (Ấn Độ), mà bỏ quên 55 hành khách ở trong xe trung chuyển thuộc sân bay quốc tế Kempegowda.

Các hành khách bị bỏ quên được chuyển sang chuyến bay khác 4 tiếng sau đó và được hoàn tiền vé.

Theo NDTV, nhiều người sau đó đã lên mạng xã hội chỉ trích Go First vì họ đã có thẻ lên máy bay (boarding pass), hành lý đã ký gửi. Dù được hãng giải quyết sự cố, họ vẫn phải chờ thêm nhiều giờ đồng hồ tới chuyến kế tiếp.

Go First Airways sau đó phản hồi các bài viết phàn nàn của hành khách trên Twitter rằng họ "xin lỗi vì sự bất tiện", song không đưa ra tuyên bố nào về sự cố. DGCA đã yêu cầu Go First Airways báo cáo sau khi sự cố hy hữu này xảy ra.