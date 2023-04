Máy bay phải quay đầu vì một hành khách gây rối

Chuyến bay của United Airlines từ Mỹ đến Israel phải quay lại điểm xuất phát sau khi hành khách la hét với phi hành đoàn.

Một hành khách gây rối khiến tất cả người có mặt trên chuyến bay của United Airlines phải quay lại điểm xuất phát.

Chuyến bay 90 của hãng hàng không United Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Newark Liberty (tiểu bang New Jersey, Mỹ) sáng 24/4. Tuy nhiên, sau khi bay được 3 giờ trong tổng hành trình kéo dài 10 tiếng, máy bay quay đầu và hạ cánh ở điểm xuất phát do hành khách gây rối, theo The New York Post.

Một nhân chứng nói với hãng truyền thông Ynet của Israel rằng người đàn ông (không rõ danh tính) muốn sử dụng nhà vệ sinh và ngồi đợi ở chỗ chỉ dành cho thành viên phi hành đoàn.

Khi tiếp viên hàng không nhắc nhở, hành khách này lao vào ẩu đả. Khi nhân viên đe dọa quay đầu máy bay, người này dường như không tin vào lời cảnh báo.

Người đàn ông gây rối được yêu cầu rời khỏi máy bay. Ảnh: Jeff Hunt/Twitter.

Đoạn video do một hành khách chia sẻ ghi lại cảnh người đàn ông gây rối, mặc áo cổ lọ màu đen, được đưa ra khỏi máy bay. Clip tiếp theo ghi lại lúc anh ta kể lại sự việc với nhóm người ở sân bay Newark.

United Airlines xác nhận chuyến bay phải dừng lại do hành vi ngang ngược của hành khách. Người đàn ông này bị cơ quan thực thi pháp luật trục xuất.

Sự gián đoạn khiến chuyến bay bị hủy. Tất cả hành khách bị mắc kẹt ở New Jersey chờ được lên lịch lại.

Jeff Hunt là một trong số hành khách nhận thấy điều bất ổn khi bản đồ theo dõi hành trình cho thấy máy bay quay trở lại Mỹ. Đó chỉ là một phần của chuỗi dài rủi ro khiến anh không thể đến Israel hôm 24/4.

“Tôi đang cố đến Tel Aviv. Chuyến bay đầu tiên từ Washington, DC bị hủy do thời tiết xấu. Tôi phải ngồi tàu 3 giờ đến Newark. Ở đây, chuyến bay lại bị trì hoãn 2,5 giờ cũng do vấn đề thời tiết. Nhưng khoảng 4 giờ sau khi máy bay cất cánh, hành khách ngỗ ngược khiến tất cả phải quay lại Newark. Cảm ơn, anh bạn”, anh viết mỉa mai.

Sự cố tương tự xảy ra vào năm 2022 trên chuyến bay của United từ Newark đến Tel Aviv. Khi đó, máy bay quay đầu giữa chừng sau khi hai hành khách tự ý ngồi vào ghế hạng thương gia và từ chối rời đi.