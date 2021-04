Máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống biển ở Florida

Một chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống biển trong sự kiện biểu diễn Cocoa Beach Air Show ở Florida, Mỹ. Phi công an toàn và không có ai bị thương.

Một chiếc máy bay từ Thế chiến II tham gia sự kiện Cocoa Beach Air Show đã hạ cánh khẩn cấp xuống nước gần bãi biển của Căn cứ Lực lượng Không gian Patrick vào chiều 17/4. Không có ai bị thương, Florida Today đưa tin.

Một đoạn video được đăng lên Twitter cho thấy chiếc TBM Avenger một động cơ đã hạ cánh "nhẹ nhàng" và có kiểm soát trước khi dừng lại trên biển, ở vùng nước nông phía nam bãi biển Cocoa.

Trong một video khác do Melanie Schrader từ Eau Gallie quay, có thể thấy cánh quạt đơn của chiếc máy bay ngưng chuyển động khi nó lướt về phía vùng nước nông. Hàng chục người dưới nước và những người trên bờ tỏ ra kinh ngạc khi chứng kiến nó lao xuống.

Máy bay TBM Avenger đã hạ cánh khẩn cấp xuống biển trong sự kiệnCocoa Beach Air Show hôm 17/4 Ảnh: Florida Today.

Phi công được cho là đã từ chối điều trị y tế sau sự cố, theo các quan chức Cứu hỏa hạt Brevard.

"Máy bay TBM Avenger biểu diễn trong sự kiện đã gặp sự cố máy móc và phi công đã lái máy bay xuống gần bờ. Nhân viên cứu hộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường và anh ấy vẫn ổn", ban tổ chức của Cocoa Beach Air Show thông báo.

Danh tính phi công không được công bố.

TBM Avenger là một máy bay thả ngư lôi được Hải quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến II. Trên website của Cocoa Beach Air Show, chiếc máy bay này được mô tả đã trải qua quá trình phục hồi trước khi được đưa trở lại bay vào năm 2020.

Sau khi Hải quân Mỹ ngừng sử dụng, chiếc máy bay này được sử dụng như một máy bay ném bom của Cục Lâm nghiệp Mỹ từ năm 1956 đến năm 1964 tại Davis, California. Theo trang web của Bộ Tư lệnh Không quân Valiant, nó cũng là máy bay ném bom của Ủy ban Lâm nghiệp Georgia.

Chiếc TBM Avenger 1945 đã được khôi phục trong khoảng 18 năm bởi Bộ Tư lệnh Không quân Valiant có trụ sở tại Titusville, cơ quan này đã đưa máy bay thả ngư lôi trở lại bay vào tháng 1/2020.

"Tôi đã xem một đoạn video về nó và liên tưởng ngay đến những gì cơ trưởng Sully đã làm ở sông Hudson", Chủ tịch Triển lãm Hàng không Bryan Lilley cho biết, đề cập đến vụ hạ cánh khẩn cấp năm 2009 của phi công Chesley Sully Sullenberger trên huyến bay US Airways 1549 tại New York. Cả hai động cơ đều bị chết máy do đâm vào đàn chim và tất cả 155 người trên máy bay đều sống sót.

Cocoa Beach Air Show mở cửa miễn phí, có sự góp mặt của đội Air Force Thunderbirds của Không quân Mỹ và Đội trình diễn F-22 Raptor. Các máy bay quân sự khác bao gồm một máy bay ném bom B-1 Lancer, máy bay ném bom B-52 Stratofortress, A-10C "Warthog" Thunderbolt II, C-17 GlobeMaster III và một cuộc diễu binh của Bộ Tư lệnh Không quân Valiant.