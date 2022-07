Máy bay của Taylor Swift thải hơn 8.300 tấn CO2 trong năm

Bạn có biết: Album đầu tay cùng tên với đĩa đơn "Our Song" (2006) giúp Taylor là nghệ sĩ tự sáng tác trẻ tuổi nhất có bài hát đạt quán quân bảng xếp hạng Hot Country Songs.

Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu, doanh nhân người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 và là người sáng lập, chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Ngày 5/3/2019, Forbes công bố Kylie Jenner chính thức là tỷ phú tự thân trẻ nhất ở tuổi 21.