Daily Mail cho biết máy bay chở đội nữ Arsenal bốc cháy ngay trên sân bay Braunschweig Wolfsburg (Đức). Nguyên nhân được cho là chim đâm vào bộ phận động cơ ngay khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Tai nạn này tạo ra một tiếng nổ lớn.

Ngọn lửa ngay lập tức phát ra từ động cơ bên trái của chiếc Boeing 737. Các phi công trên máy bay nhanh chóng sơ tán hành khách, bao gồm cả đội một của Arsenal, đến nơi an toàn.

Arsenal sau đó đã thông báo: "Máy bay của chúng tôi đã gặp sự cố kỹ thuật trước khi cất cánh ở Đức. Chúng tôi phải ở lại Wolfsburg qua đêm vào trước khi bay về Anh vào chiều thứ hai. Chúng tôi muốn cảm ơn các nhân viên trên máy bay và mặt đất tại sân bay vì sự hỗ trợ của họ".

Đội nữ của Arsenal hòa Wolfsburg 2-2 ở trận bán kết lượt đi Champions League. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 2/5 (giờ Hà Nội). Ở trận bán kết còn lại, Barca thắng Chelsea 1-0 trên sân khách.

Việc máy bay gặp tai nạn vì chim đâm vào động cơ không hiếm. Cú hạ cánh nổi tiếng trên sông Hudson (Mỹ) vào năm 2009 của phi công Chesley Sullenberger cũng xảy ra sau khi máy bay va vào một đàn chim ngay sau khi cất cánh từ sân bay La Guardia ở New York. Sự kiện này sau đó được làm thành bộ phim nổi tiếng Sully với tài tử Tom Hanks đóng vai phi công Chesley Sullenberger.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.