Máy bay chở bà Pelosi mất thêm 3 giờ đi đường vòng đến Đài Loan

Chuyến bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2/8 đã đi đường vòng để tránh khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang thực hiện các cuộc tập trận quân sự.

Máy bay chở bà Pelosi và các nhà lập pháp của đảng Dân chủ đã khởi hành từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, vào chiều 2/8, và đi theo một tuyến đường vòng để tránh bay qua Biển Đông.

Hàng trăm nghìn người đã theo dõi chặt chẽ chiếc máy bay mang số hiệu SPAR19 trên trang web Flightradar24, và phát hiện đường bay bất thường, theo Wall Street Journal.

Phi cơ đã đi theo hướng đông tới đảo Borneo, rồi vòng lên quần đảo Philippines, thay vì đi theo hướng đông bắc qua Biển Đông để tới Đài Bắc như hầu hết chuyến bay thương mại khác.

Trang web Flightradar24 theo dõi chuyến bay của bà Pelosi từ Kuala Lumpur đến Đài Bắc hôm 2/8. Ảnh: FlightRadar24.

Phát ngôn viên của trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 Ian Petchenik cho biết thông thường một chuyến bay thương mại từ Kuala Lumpur đến Đài Bắc mất khoảng 4 giờ 15 phút. Tuy nhiên, SPAR19 mất hơn 7 giờ.

Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình châu Á tại Quỹ Marshall Mỹ, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, nhận định lý do máy bay chọn tuyến đường vòng là để đảm bảo an ninh, tránh đi qua eo biển Đài Loan. “Họ đang làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ an toàn cho máy bay”, bà nói.

Bà Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan vào cuối ngày 2/8 (giờ địa phương), bất chấp những lời cảnh báo lặp đi lặp lại từ Bắc Kinh về chuyến thăm mà nước này coi là một thách thức đối với chủ quyền của mình.

Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ sau khi bà Pelosi đến Đài Bắc. Bộ Quốc phòng nước này cũng cho biết quân đội đang cảnh giác cao độ và sẽ tiến hành "các hoạt động quân sự có mục tiêu" để đáp lại chuyến thăm.

Hơn 700.000 người đã theo dõi chuyến bay chở bà Pelosi, khiến SPAR19 trở thành chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên trang web Flightradar24 tính đến nay, ông Petchenik cho biết.