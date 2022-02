Máy bay các nước trổ tài nhào lộn tại Singapore Airshow

Sự kiện Singapore Airshow năm nay có phần im ắng hơn so với các năm trước do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các nhà tổ chức phải thu nhỏ quy mô. Gần 600 công ty đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt trong sự kiện, giảm đáng kể so với con số 930 vào năm 2020. Ảnh: Reuters.