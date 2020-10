Max Ehrich có người mới sau hai tuần chia tay Demi Lovato

Tài tử 29 tuổi công khai hẹn hò người đẹp Sonika Vaid gốc Ấn Độ. Anh đã lấy lại tinh thần sau khi chia tay Demi Lovato hai tuần.

Ngày 13/10, trên Instagram, nam diễn viên Max Ehrich đăng ảnh với ca sĩ Sonika Vaid. Trong bức hình, cả hai đi dạo phố buổi đêm và ôm nhau tình tứ.

Bức ảnh không được Ehrich chú thích. Anh cũng khóa luôn phần bình luận để dân mạng không soi mói. Trên các diễn đàn, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bức ảnh này.

Max Ehrich công khai hẹn hò người mới chỉ sau hai tuần chia tay Demi Lovato. Ảnh: Instagram.

Theo Eonline, Sonika Vaid là bạn gái mới của ngôi sao The Young and the Restless. Cả hai đến với nhau chỉ sau hai tuần Ehrich chia tay Demi Lovato. Trái với cách bày tỏ của nam diễn viên, Vaid im lặng trước thông tin hẹn hò.

Sonika Vaid sinh năm 1995 tại Massachusetts (Mỹ), là ca sĩ người Mỹ gốc Ấn Độ. Năm 2016, cô tham gia American Idol và lọt top 5. Ngoài ca hát, Vaid còn tham gia đóng phim truyền hình. Trong bốn năm gia nhập showbiz, cô vẫn là tên tuổi khá mờ nhạt, chưa gặt hái nhiều thành công.

Max Ehrich lúc còn mặn nồng với Demi Lovato. Ảnh: Daily Mail.

Trước đó, chuyện tình ngắn ngủi của Ehrich và Lovato khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cả hai tuyên bố đính hôn hồi tháng 7 và đột ngột chia tay sau hai tháng. Nam diễn viên 29 tuổi tố cáo Lovato lợi dụng anh làm chiêu trò PR trên mặt báo. Anh khẳng định nữ ca sĩ tự ý chia tay mà không báo trước.

Tuy nhiên, nguồn tin E! News phủ nhận chia sẻ của Ehrich. Tờ này khẳng định: "Ehrich cố tình nói dối để gây chú ý. Rõ ràng Demi đã báo trước với anh ấy. Quyết định chia tay nam diễn viên của Demi được gia đình cô ủng hộ tuyệt đối".

Đường ai nấy đi với Max Ehrich, Demi Lovato được gia đình ủng hộ tuyệt đối. Người nhà cô từng nghi ngờ con người thật của Ehrich vì anh quá vội vàng trong chuyện xây dựng quan hệ với Lovato.

Theo The Sun, Max Ehrich đã dọn quần áo khỏi nhà Demi Lovato ở Los Angeles, Mỹ. Giọng ca Sorry Not Sorry cũng đã trả lại nhẫn kim cương cho "chồng hụt".

"Nam diễn viên sửng sốt khi phát hiện nhẫn kim cương trong túi đồ của mình - món quà anh đã tặng cho Demi hồi tháng 7. Max không nghĩ Demi sẽ trả lại, nhưng anh cho rằng đây là cách tình cũ nói lời tạm biệt, cũng như xin lỗi vì đã quyết định chia tay trong im lặng", tờ này viết.