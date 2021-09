Mẫu xe cổ điển gắn động cơ Ferrari có giá gần 500.000 USD

So với chiếc xe cổ Alfa Romeo Giulia GT 1960, bản độ này có những trang bị an toàn như ABS và kiểm soát độ bám đường. Những tiện nghi hiện đại như điều hòa, cửa sổ và gương chỉnh điện cùng hệ thống giải trí đa phương tiện. Emilia Auto cho biết mẫu Emilia GT Veloce sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2022, hiện tại xe đang trong giai đoạn sản xuất. Chỉ 22 chiếc được sản xuất giới hạn với giá 474.100 USD . Giá bán này đắt gấp nhiều lần so với Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ( 75.250 USD ).