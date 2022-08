Mẫu váy đen mang tính biểu tượng

Mireille Darc được biết đến với sự xuất hiện trong bộ phim The Tall Blond Man with One Black Shoe. Đặc biệt, hình ảnh cô đi vòng quanh trong chiếc váy nhung với phần lưng siêu thấp chạm đến đỉnh mông đã thu hút nhiều sự chú ý. L'Officiel gọi người mẫu kiêm diễn viên là một trong những biểu tượng "mẹ đỡ đầu" tuyệt vời của chiếc váy đen hở lưng. Ảnh: anOther Magazine.