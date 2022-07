Màu tím đang phủ sóng ngành thời trang

Theo Pantone, màu sắc của năm 2022 là Very Peri. Leatrice Eiseman, Giám đốc điều hành của Pantone Color Institute nói: "Tôi không cho rằng Very Peri là màu tím. Tông màu này gồm sắc xanh và tím đậm". The New York Times nhận định màu tím đang có mặt ở khắp mọi nơi, từ trên thảm đỏ đến lĩnh vực thiết kế đồng hồ. Ảnh: The New York Times.