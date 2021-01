Mâu Thủy, Hương Ly bật khóc vì thua cuộc

Đội Khăn Rằn gồm Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Kim Duyên giành chiến thắng Vietnam Why Not mùa đầu tiên. Đội Nón Lá về thứ thứ 2 và Quai Thao giành hạng 3.

Tối 30/1, chung kết Vietnam Why Not lên sóng. Chương trình chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Khăn Rằn gồm ba thành viên: Võ Hoàng Yến, Hoàng My, Kim Duyên. Trong tập cuối cùng, 3 đội chơi lần lượt trải qua 5 thử thách gồm Đẹp: Những tuyệt tác xứ sở, Đua: Ký ức Bạch Đằng, Độc: Dân tộc anh hùng, Đố: Lời thì thầm của bức tranh và Đấu: Đi Việt Nam Đi. Đội Khăn Rằn giành chiến thắng mùa đầu tiên. Ảnh: BTC. Ở thử thách đầu tiên, mỗi đội có 30 phút để tạo ra 5 tấm hình nhằm quảng bá du lịch Việt Nam. Ở thử thách này, Nón Lá gồm Khánh Vân, Mâu Thủy, Hương Ly ghi được 30 điểm và giành chiến thắng. Ba đội cùng bước sang thử thách tiếp theo là Đua: Ký ức Bạch Đằng. Các đội chơi phải kết 2 chiếc thuyền kayak bằng khúc gỗ, tre và dây thừng sau đó cùng di chuyển đến điểm tập kết. Tại đây, đội chơi giải tối đa 5 câu hỏi để tìm mảnh ghép lịch sử cuối cùng. Khăn Rằn là đội giải xong câu đố đầu tiên nhưng họ bị đội Quai Thao (Tường Linh, Ngọc Diễm, Ngọc Châu) vượt mặt ở phần chèo thuyền kayak để về điểm tập kết tiếp theo. Đến thử thách Độc: Dân tộc anh hùng với yêu cầu tìm đúng tên anh hùng và sắp xếp các nhân vật theo trình tự thời gian, Khăn Rằn là đội duy nhất trả lời đúng. Họ ghi được 5 điểm, trong khi đội Nón lá quyết định bỏ cuộc vì thử thách quá khó. Trong 2 thử thách tiếp theo, Khăn Rằn tiếp tục có nhiều lợi thế. Kết thúc tập thi, Khăn Rằn trở thành quán quân mùa đầu tiên của Vietnam Why Not với 449 điểm tổng tích luỹ cả 10 chặng. Nón Lá xếp thứ nhì với 443 điểm. Quai Thao về thứ 3 với 429 điểm. Các đội chơi khâm phục chiến thắng của Khăn Rằn bởi việc họ giải được thử thách Độc: Dân tộc anh hùng là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, trong chương trình, Hương Ly bật khóc khi nói đến luật chơi. Cô cho rằng việc để số điểm ở tập chung kết quá cao là không công bằng nếu xét cả quá trình nỗ lực của các thí sinh. "Trong suốt 9 tập, chúng tôi cố gắng từng chút để nhận 1-2 điểm trong mỗi thử thách. Nhưng tới trận chung kết, một thử thách có thể san bằng tất cả. Tôi cảm giác 9 tập qua dù cố gắng nhưng công sức của 3 chị em gần như đổ sông đổ biển chỉ bởi một thử thách của tập cuối. Tôi biết chung kết rất quan trọng nhưng vẫn tủi thân và thương cho sự cố gắng của cả team", Hương Ly bày tỏ. Hương Ly và Mâu Thủy bật khóc khi nói về luật chơi tập chung kết. Mâu Thủy cũng khóc bày tỏ: “Team Nón Lá thắng nhiều thử thách Đua nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến thời gian của Độc, bởi điểm của Độc rất nhiều. Thế nhưng, tới trận chung kết, ban tổ chức quyết định như vậy. Tôi cảm thấy không công bằng cho lắm. Nhưng đề bài của Độc, team Nón Lá cũng bó tay nên không nói thêm nữa". Trong buổi gala trao giải quán quân cho đội Khăn Rằn, Mâu Thủy cũng giải thích về các tranh cãi trước đó xoay quanh chương trình. Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 chia sẻ tuy có những tranh luận nhưng sau cuộc thi, 9 thí sinh trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. “Tôi thể hiện sao thì đúng là như vậy, đó là tính cách thực sự của tôi. Tôi không cố gay gắt với người này hay người kia. Nhưng khi sự việc đi quá xa, tôi phải lên tiếng. Tôi là á hậu nhưng cũng cần có tiếng nói, không thể im lặng khi thấy những điều không đúng. Nếu không lên tiếng là không có chính kiến và chỉ là bình hoa di động. Tuy nhiên, sau tập đó, chúng tôi càng trở nên thân thiết với nhau hơn”, Mâu Thủy nói về việc cô tỏ thái độ gay gắt trong tập 8 của chương trình. Hoàng Thùy đối đầu Mâu Thủy ở game show Ngoài màn đối đầu của Hoàng Thùy và Mâu Thủy, các người đẹp khác cũng tranh cãi khi thực hiện thử thách trong chương trình.