Mâu thuẫn trên bàn nhậu, nam thanh niên cầm dao đâm bạn tử vong

Xảy ra mâu thuẫn, xích mích trên bàn nhậu, nam thanh niên ở Quỳnh Xuân, Hoàng Mai (Nghệ An) đã cầm dao đâm bạn tử vong.

Trưa ngày 9/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an xã Quỳnh Tân đã bắt được nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong xảy ra trên địa bàn.

"Hung thủ là nam thanh niên sinh năm 1997, trú ở phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An", vị lãnh đạo này nói.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/9, nhóm thanh niên ngồi uống rượu với nhau tại quán nhậu ở địa bàn xã Quỳnh Tân. Lúc nhóm này đang “chén chú, chén anh”, thì mâu thuẫn, xích mích xảy ra.

Trong lúc xô xát, nam thanh niên sinh năm 1997 (ở phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai) đã cầm dao đâm anh H.S.N. (SN 1990, ở xã Quỳnh Tân).

Dù được người dân khẩn trương đi cấp cứu, anh N. đã tử vong sau đó.

Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Tân đã nhanh chóng có mặt và bắt được hung thủ ngay trong đêm.