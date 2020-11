Mâu thuẫn tiền bạc, một người bị đâm chết ở TP.HCM

Mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc, hai người đàn ông xảy ra ẩu đả. Một người sau đó dùng dao đâm đối phương tử vong.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Võ Tấn Quốc (39 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là ông C. (40 tuổi, ngụ địa phương).

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh. T.L.

Khuya 23/11, ông Quốc ngồi nhậu với bạn ở nhà trọ trên đường 1A (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thì ông C. tìm đến nói chuyện với Quốc về nợ nần tiền bạc. Hai người xảy ra cự cãi và được người trong nhà trọ can ngăn. Sau đó, ông C. bỏ về.

Rạng sáng hôm sau, ông C. quay lại nhà trọ tìm Quốc nói chuyện thì xảy ra ẩu đả. Quốc cầm dao đâm trúng người ông C. khiến nạn nhân tử vong.

Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, đưa Quốc về trụ sở để làm rõ động cơ gây án.