Mâu thuẫn phân chia tài sản, em trai đâm anh tử vong

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Hồng (SN 1965, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, vào chiều 17/11, ông T.V.H. (SN 1964, ngụ xã Ngũ Hiệp) đến nhà thăm em ruột tại ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Sau đó, ông H. nhậu cùng 2 người cháu. Trong lúc đang nhậu, Hồng (em ruột ông H.) đi ngang nhà, nên vào tham gia nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, do có mâu thuẫn từ trước, ông H. và Hồng xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Sau một hồi giằng co, Hồng lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông H. Do vết thương quá nặng, ông H. tử vong sau đó. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do trước đó có mâu thuẫn trong phân chia tài sản.