Mâu thuẫn nhỏ nhặt, thanh niên đâm 3 người

Công an xác định Trịnh Xuân Hiệp (SN 1987, ở phường Đông Ngàn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) có thời gian nghiện ma túy. Gia đình Hiệp có 4 anh chị em, bố mất sớm, mẹ là bà Nguyễn Thị K., ở vậy nuôi con. Hàng ngày, bà K. bán đồ điện ở khu vực ngõ chợ Dầu, phường Đông Ngàn.

Do nghiện và thường xuyên tàng trữ ma túy để sử dụng, Hiệp 3 lần bị bắt, tuyên án tù vào các năm 2007, 2009, 2017. Mãn hạn tù, Hiệp về sống cùng mẹ đẻ, hàng ngày giúp bà K. bán hàng.

Hiệp đã quyết tâm cai nghiện. Bên cạnh cửa hàng của mẹ Hiệp là vợ chồng ông N. và bà M., có kinh tế khá.

Theo lời khai của Hiệp, vợ chồng ông N. hay tỏ ra coi thường hoàn cảnh nhà Hiệp và nhiều lần nói bóng gió nghi phạm nghiện ma túy, ăn bám mẹ già. Vì vậy, Hiệp và gia đình ông N. xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần cãi, chửi nhau.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ.

Để trả thù ông N., Hiệp mua con dao loại chọc tiết lợn rồi về cất ở đầu giường. Khoảng 16h ngày 12/5, như thường lệ, Hiệp đến dọn hàng cho mẹ. Khi đi, Hiệp lấy con dao bọc vào túi nylon rồi cầm ra cửa hàng, treo túi ở góc tường cạnh cửa ra vào.

Đang dọn hàng, thì bà M. cầm tấm ván gỗ ném xuống mặt đường cách vị trí Hiệp đang đứng khoảng 1 m, khiến anh ta giật mình nên quay ra nhìn. Thấy Hiệp nhìn, bà M. nhếch mép cười. “Tôi nghĩ bà M. cười đểu, trêu tức nên có suy nghĩ sẽ đâm ông N., bà M. và chị T - con dâu ông N.”, Hiệp khai tại cơ quan công an.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày, khi dọn hàng xong, Hiệp cầm dao chạy sang cửa hàng ông N. Khi đó, cửa hàng có 3 người gồm: vợ chồng ông N. và chị T. - con dâu ông N. Hiệp thấy ông N. đang ngồi quay lưng ra đường nên rút dao đâm ông.

Bị đâm ông N. đứng dậy, cố đẩy Hiệp ra. Hiệp lại quay sang đâm nhiều nhát vào bà M. Mặc dù bị thương, ông N. vẫn lấy viên gạch đập vào đầu Hiệp, khiến nghi phạm chảy máu và không đâm bà M. nữa.

Quá sợ hãi, chị T. bỏ chạy, nhưng không may bị vấp ngã và Hiệp đuổi kịp, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống. Cùng lúc, ông N. chạy đến, cầm gậy sắt vụt, nhưng Hiệp đỡ được rồi đi về cửa hàng nhà mình, dặn dò mẹ và em gái mấy câu, rồi đến công an đầu thú.

Qua khám nghiệm, công an xác định chị T. tử vong do bị đâm nhiều nhát, sốc mất máu. Ông N. và bà M. được đưa đi cấp cứu kịp thời, nên hiện sức khỏe đã ổn định. Còn về phần Hiệp, qua test nhanh và xét nghiệm máu, công an xác định Hiệp âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn, không có biểu hiện ngáo đá hay bất thường về tinh thần.

Nghi phạm cũng nói chấp nhận trả giá cho hành vi tội lỗi của mình. Sở dĩ Hiệp hành động như vậy vì bị “dồn đến đường cùng”, không kiềm chế được bản thân, nên mới hành động như vậy.

Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Xuân Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định.