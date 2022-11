Mâu thuẫn lúc nói chuyện, người đàn ông bị đâm tử vong

Trong lúc nói chuyện, cả hai cùng có hơi men nên phát sinh mâu thuẫn, nhân viên bảo vệ sau đó dùng kéo đâm người đàn ông tử vong.

Khoảng 19h40 ngày 1/11, anh Nguyễn Quốc Việt (tự Thiện, SN 1973, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An) ra tiệm sửa xe gắn máy ven Quốc lộ 1 cùng ấp ngồi chơi.

Một lúc sau, người đàn ông tên Tuấn (khoảng 46 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành) làm bảo vệ khu công nghiệp Hòa Bình, đã uống nhiều rượu chạy xe máy ghé ngang nói chuyện với anh Thiện. Cả hai người đều đã uống rượu, dẫn đến mâu thuẫn cự cãi nhau càng lúc càng hăng.

Hiện trường vụ việc.

Do ở tiệm sửa xe không có đàn ông, chẳng ai dám vào can ngăn. Lúc này, Tuấn bước ra xe máy mở cốp lấy cây kéo đi thẳng đến chỗ anh Thiện đâm liên tiếp. Vết thương thủng hông, bụng làm nạn nhân gục xuống nền xi măng, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm ra xe nổ máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi chạy đến đèn giao thông khu vực Cầu Voi, nghi phạm dừng lại, sau đó phát hiện có xe công an xuất hiện, liền quẹo xe vào con lộ chạy về hướng thị trấn Thủ Thừa.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Nhị Thành cùng dân phòng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng ấp 7 (xã Nhị Thành), cho biết nạn nhân có nhiều vết đâm khá sâu, máu ra quá nhiều nên không thể cấp cứu.

Hiện Công an huyện Thủ Thừa và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm, truy bắt nghi phạm, điều tra làm rõ nguyên nhân.