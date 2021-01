Mâu thuẫn khó hàn gắn ngoài đời thực của cặp diễn viên 'Hercules'

Việc bày tỏ quan điểm trái ngược trong vụ bạo loạn ở Mỹ đã khiến cơ hội hòa giải mâu thuẫn giữa hai ngôi sao "Hercules" ngày càng khó.

Ngày 7/1, nam diễn viên Kevin Sorbo cho rằng những người bạo loạn tại Điện Capitol có thể đã nhân danh các nhà hoạt động chống phát xít để làm mất uy tín phe bảo thủ. Minh tinh Lucy Lawless đã công khai chỉ trích quan điểm này.

Bất đồng sau vụ bạo loạn ở Điện Capitol

Tài tử 62 tuổi chia sẻ: "Đối với tôi, họ không giống các cá nhân yêu nước". Ông còn tweet lại dòng trạng thái của luật sư Rogan O' Handley, với nội dung: "Những người này có giống đang ủng hộ Trump? Hay là những kẻ kích động cánh tả cải trang thành nhóm đứng về phe Trump...".

Lucy Lawless phản ứng lại quan điểm của Kevin Sorbo. Ảnh: Chụp màn hình.

Dưới bài viết này, Lucy Lawless - nữ diễn viên cùng lồng tiếng với Kevin Sorbo trong Hercules and Xena – The Animated Movie: The Battle for Mount Olympus (1998) - đã phản pháo quan điểm của nam đồng nghiệp.

Bà cho rằng: "Không đâu, Peanut (ám chỉ Sorbo là nhà chính trị tầm thường, thiếu hiểu biết). Họ không phải người yêu nước. Họ chỉ thực hiện những hành động xấu xa thay mặt ông - những kẻ khủng bố trong nước và ủng hộ thuyết âm mưu QAnon. Họ là những kẻ đáng khinh bỉ, phản chiếu sự trả giá xấu xa của người như ông, kẻ chỉ thích xem họ như đồ chơi và để họ làm điều sai trái".

Minh tinh gạo cội đính kèm hashtag #keepingYourFilthyHandsclean (tạm dịch: Hãy giữ gìn đôi tay bẩn thỉu của bạn) như sự sỉ nhục công khai đối với Kevin Sorbo.

Hiện tại, tài tử Hollywood vẫn chưa phản ứng trước chỉ trích của nữ đồng nghiệp.

Theo Comic Book, các bài đăng trên đã lọt top thịnh hành Twitter vì đây là lần mới nhất Lawless chỉ đích danh Sorbo. Cặp sao Hercules vốn đã nảy sinh mâu thuẫn trong quá khứ, bởi vậy, những màn tranh cãi nảy lửa của họ luôn gây tò mò cho khán giả.

Tại sao họ lại thù hằn nhau?

Lucy Lawless và Kevin Sorbo nổi danh ở thập niên 1990 khi hóa thân thành các nhân vật bước ra từ truyện tranh. Trong khi Lucy Lawless có phim riêng Xena: Warrior Princess, tài tử người Mỹ gốc Na Uy cũng sắm vai chính ở tác phẩm Hercules: The Legendary Journeys.

Xena ra mắt trong Hercules and the Amazon Women và ban đầu được cho là sẽ chết ở cuối phần phim, nhưng rốt cuộc nhân vật này được yêu thích đến nỗi nhà sản xuất phải làm phim riêng. Không giống như Hercules, Xena là nhân vật nguyên bản, không dựa trên thần thoại cụ thể dù cả hai được giới thiệu tồn tại cùng vũ trụ từ thời Hy Lạp cổ.

Hai loạt phim riêng của Lawless và Sorbo cùng có 6 phần, và khởi chiếu cùng năm 1995. Nhưng theo Comic Book, nhân vật Xena của Lawless gây ảnh hưởng hơn đối với văn hóa đại chúng nên vô tình làm cho Kevin Sorbo không vui. Từ lẽ đó, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Cả hai mâu thuẫn trong nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Mối thù của cặp sao bắt đầu từ năm 2001, khi Sorbo phàn nàn về chủ đề bạo lực và LGBTQ + trong loạt phim Xena. Ông cho rằng những yếu tố này không phù hợp với giá trị của Hercules.

Chưa hết, tài tử sinh năm 1958 còn đổ tới trang cá nhân của Lawless và ám chỉ bà được nhận vai Xena vì ngủ với nhà sản xuất. Ở một diễn biến khác, Sorbo lại cho rằng nữ đồng nghiệp vốn là người đồng tính, luôn muốn che giấu con người thật của mình.

Đối với Lawless, bà tránh trả lời trực tiếp về nhận định tiêu cực của Sorbo, nhưng thỉnh thoảng sẽ phản ứng lại quan điểm chính trị của ông. Động thái mới nhất của minh tinh gốc New Zealand là một ví dụ.

Tạp chí phim cho hay Sorbo là nhà hoạt động và bình luận bảo thủ nổi tiếng. Ông coi đức tin Cơ đốc giáo của mình là niềm tin gốc lễ cho mọi hành động. Lucy Lawless thì tập trung vào các vấn đề khí hậu và môi trường. Từ khi tham gia series Xena, bà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng và có lượng lớn người hâm mộ thuộc cộng đồng LGBTQ +.