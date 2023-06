Mâu thuẫn khi uống nước, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

Ngày 31/5, Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết vừa điều tra, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 21h30 ngày 16/4, vụ gây rối trật tự xảy ra tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình uống nước giữa 2 nhóm thanh thiếu niên, dẫn đến đuổi đánh nhau trên đường khiến 2 người bị thương.

Quá trình xảy ra vụ việc, Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2004, ở xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) dùng gậy 3 khúc và dao gọt hoa quả đuổi đánh anh Cao Văn Phong (sinh năm 1998, ở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung) bị thương.

Trịnh Xuân Đức và nhóm người có liên quan.

Các nghi phạm còn lại trong nhóm của Đức gồm: Đỗ Trung Kiên (SN 2004, xã Hà Lai), Lê Văn Quyền (SN 2004, xã Hà Thái), Hoàng Đức Thái (SN 2004, xã Hà Châu), Phạm Đình Lê Phong (SN 2005, xã Hà Đông), Lại Đức Đông (SN 2000) và Mai Đức Tuấn (SN 2001 đều ở xã Hà Tiến), Mai Xuân Anh (SN 2004, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung) và Phạm Minh Tuấn (SN 2006, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương) đã tham gia đuổi đánh anh Cao Văn Văn Phong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hà Trung nhanh chóng vào cuộc, tích cực điều tra, làm rõ. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Hà Trung tiến hành khởi tố bị can đối với 9 người trong nhóm côn đồ nói trên về tội gây rối trật tự công cộng.

Trong đó, Trịnh Xuân Đức bị bắt tạm giam và 8 người còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.