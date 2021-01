Mâu thuẫn giữa loạt ‘Deadpool’ với Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Người hâm mộ phim siêu anh hùng Marvel chỉ ra tình tiết trong “Deadpool 2” (2018) mâu thuẫn với cốt truyện phức tạp của “Avengers: Endgame” (2019).

Theo Digital Spy, một người dùng trên mạng xã hội Reddit có biệt danh Joonicks mới đây chỉ ra mâu thuẫn giữa một khoảnh khắc quan trọng trong Deadpool 2 với nội dung của Avengers: Endgame (2019).

Trong trường đoạn được đưa ra phân tích, kế hoạch của Deadpool (Ryan Reynolds) và Cable (Josh Brolin) đã dẫn tới những thay đổi trong cả quá khứ lẫn tương lai. Cable dự định kết liễu Russell Collins (Julian Dennison) trước khi chú bé trở thành Firefist, bởi chính tay Firefist đã sát hại vợ và con gái Cable trong tương lai.

Song, Deadpool đã thành công thuyết phục chú bé hướng thiện, khiến việc Russell trở thành Firefist không còn cơ hội xảy ra. Lúc này, con gấu bông cháy nham nhở mà Cable luôn mang bên người - di vật của cô con gái đã khuất - dần trở lại nguyên vẹn, ngầm thông báo tương lai đã thay đổi.

Cùng lúc, trong một cảnh phim Avengers: Endgame, Ancient One (Tilda Swinton) giải thích với Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) rằng thay đổi quá khứ sẽ chỉ tạo ra thêm một nhánh thời gian khác, chứ không thể gây tác động tới tương lai.

Hành trình của Cable trong Deadpool 2 có nhiều nét tương đồng với Marty McFly của Back to the Future. Ảnh: Fox/Disney.

Người dùng Joonicks viết: “Khả năng sửa chữa quá khứ sẽ dẫn tới tương lai thay đổi trong MCU đã bị nội dung Avengers: Endgame hoàn toàn phủ nhận. Do đó, Deadpool phải thuộc về một thực tại hoàn toàn khác, với những quy luật tự nhiên trái ngược MCU, chứ không đơn thuần nằm ở một nhánh thời gian khác”.

Trong khi Avengers: Endgame phủ nhận lý thuyết du hành thời gian trong Back to the Future, thì hành trình của Cable trong Deadpool 2 lại có nhiều nét tương đồng với bộ phim thập niên 1980. Trong Back to the Future, hiện tại và tương lai của nhân vật chính Marty McFly thay đổi theo từng hành vi can thiệp vào quá khứ của cậu.

Marvel Studios đã khéo léo xây dựng một lý thuyết du hành thời gian riêng trong vũ trụ điện ảnh của họ. Tuy nhiên, bản thân cơ chế tưởng như đã kín kẽ ấy vẫn tồn tại nghịch lý.

Việc Captain America (Chris Evans) quyết định ở lại quá khứ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khôn lường. Một trong số đó là khả năng mở ra đa vũ trụ Marvel trên màn ảnh. Đa vũ trụ được kỳ vọng là câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để Deadpool, cũng như X-Men và Fantastic Four, có thể xuất hiện cùng biệt đội Avengers trong cùng một bộ phim.