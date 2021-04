Mâu thuẫn bạn gái, 2 nhóm hẹn nhau đến quán karaoke hỗn chiến

Xảy ra cự cãi từ những mâu thuẫn của bạn gái, 2 nhóm thanh niên mang hung khí đến quán karaoke ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) để hỗn chiến.

Ngày 11/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trịnh Bảo Quốc (19 tuổi) và Huỳnh Mai Phương Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ phường Mỹ Thới).

Đồng thời, 6 người khác được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ngọc và Quốc. Ảnh: Công An TP.HCM.

Theo điều tra, sau khi xảy ra cự cãi từ những mâu thuẫn của bạn gái, Phạm Thành Phát (16 tuổi) và Phùng Thế Nam (18 tuổi) hẹn nhau đến quán karaoke (thuộc phường Bình Khánh), nơi Nam làm việc, để đánh nhau.

Đến khoảng 19h ngày 12/12/2020, Phát rủ thêm 6 người bạn mang theo nhiều hung khí đến quán tìm Nam. Lúc này, Nam cũng rủ Quốc, Ngọc và một số người bạn chuẩn bị vũ khí để đánh nhau với nhóm của Phát.

Số hung khí bị công an thu giữ. Ảnh: Công An TP.HCM.

Khoảng 20 phút sau, nhóm của Phát đến quán karaoke tìm Nam thì 2 bên xảy ra xô xát, sử dụng hung khí chém nhau nhưng không trúng ai. Sau đó, 2 nhóm dùng chai bia ném nhau, khiến nhiều người hoảng sợ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Khánh đã kịp thời ngăn chặn và mời các đối tượng về trụ sở làm việc. Vụ việc sau đó được bàn giao cho lực lượng hình sự Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục làm rõ.