Mẫu Tây diễn ở Tuần lễ Thời trang Việt Nam

Tham dự Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021, Devon Nguyễn mang đến bộ sưu tập The future is now (tạm dịch: Tương lai là hiện tại). Qua loạt trang phục, nhà thiết kế Devon Nguyễn muốn khuyến khích người xem hãy mạnh dạn ước mơ và dũng cảm tiến bước vì tương lai luôn có mối liên hệ trực tiếp với hiện tại.