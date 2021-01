Mẫu Sơn -3,4 độ C, nhiều nơi có băng giá

Miền Bắc trải qua đêm rét đỉnh điểm khi mức nhiệt ghi nhận ở Mẫu Sơn là -3,4. Theo tính toán, sáng sớm nay, mức nhiệt ở Fansipan có thể là -12 độ C.

Sáng 9/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết các tỉnh miền Bắc đã chìm sâu trong khối không khí lạnh. Nhiệt độ khu vực đêm qua giảm hơn 2-3 độ C so với đêm trước đó. Lúc 6h, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -3,4 độ C, thấp hơn 2 độ C so với sáng 8/1.

Còn mức nhiệt ghi nhận ở Sapa (Lào Sai) lúc 6h sáng này là 0,3 độ C. Theo phương pháp tính toán cứ lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,3 độ C thì mức nhiệt ở Fansipan vào sáng sớm nay có thể là -12 độ C.

Một số vùng núi khác cũng ghi nhận nhiệt độ ở mức rất thấp gồm: Pha Đin (Điện Biên) 0,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 1,8 độ C...

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất đo được ở trạm Hà Đông lúc 6h sáng nay là 9,6 độ C. Trong những giờ tới, nếu nhiệt độ tăng không quá nhanh, học sinh các trường mầm non và tiểu học có thể được nghỉ học theo quy định.

Băng giá tiếp tục phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn khi nhiệt độ tại đây xuống thấp dưới 0 độ C. Ảnh: Lê Cương.

Trong hôm nay, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động đến thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ khiến nền nhiệt các khu vực trên ở mức rất thấp.

Tại miền Bắc, cảm giác rét buốt duy trì do mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng dao động 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C. Cơ quan khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá với nhiệt độ nhiều nơi dưới 0 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, ngày 8-10/1, Hà Nội bước vào đỉnh điểm của đợt rét khi nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá 13 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt do độ ẩm không khí cao. Mức nhiệt thấp nhất ghi nhận tại thủ đô trong hai ngày tới là 9 độ C.

Đến ngày 11-13/1, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Nhiệt độ trong đêm tiếp tục xuống thấp nhưng ban ngày, nhiệt tăng rõ rệt, dao động 17-19 độ C, trời rét và có nắng hanh.

Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện trạng thái rét đậm, rét hại với mức nhiệt tương đương khu vực miền Bắc. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chuyển rét, có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng chậm hơn so với những khu vực khác. Ngày 9/1, Tây Nguyên chuyển lạnh, một số nơi chuyển rét. Còn Nam Bộ trở lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C.