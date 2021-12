Mẫu Sơn 1 độ C, miền Bắc rét hại

Nền nhiệt ở miền Bắc tiếp tục xuống thấp sáng nay khi nhiều nơi dưới 7 độ C. Hà Nội trải qua đêm rét nhất kể từ đầu mùa đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc rạng sáng 28/12, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục giảm so với hôm qua.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức 1,2 độ C, thấp hơn sáng 27/12. Trong khi đó, các khu vực như Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)... ở ngưỡng 5-6 độ C.

Các điểm quan trắc ở nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc cho kết quả thấp hơn 1-2 độ C so với một ngày trước. Tại Hà Nội, điểm quan trắc Ba Vì đo được 10,5 độ C, tương đương nhiều nơi ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình...

Dự báo mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở một số địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Biểu đồ: Mỹ Hà.

Cơ quan khí tượng cho biết trong hôm nay (28/12), miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt nhẹ do khối không khí lạnh đã hoạt động ổn định. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng ở ngưỡng 13-15 độ C, vùng núi 7-10 độ C, trong khi núi cao vẫn có nơi dưới 5 độ C.

Ngày 29-31/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tăng mạnh lên mức 20-24 độ C. Thời tiết chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, nắng ấm vào ban ngày.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội duy trì nền nhiệt 14-17 độ C trong hôm nay, sau đó tăng 2-4 độ C những ngày tới. Mức nhiệt 16-22 độ C có thể kéo dài đến khoảng ngày 2/1/2022. Khu vực khả năng đón Tết Dương lịch với thời tiết thuận lợi, có nắng ấm.

Trong khi đó, miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng. Trong 24 giờ qua, lượng mưa ở nhiều nơi từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi đã vượt ngưỡng 300 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (28/12), khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa với lượng phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 90 mm.

Riêng các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, mưa cũng xuất hiện nhưng nhỏ hơn, dao động 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Lúc 9h sáng nay, lũ trên các sông ở Quảng Nam đang lên; sông Kôn (Bình Định) tại trạm Thạnh Hòa lên nhanh do đập Thạnh Hòa giữ nước; các sông ở Quảng Ngãi đang xuống. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên; các sông Quảng Ngãi sẽ xuống mức báo động 1 và báo động 2.

Chuyên gia cảnh báo ngày 28-29/12, các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh dao động ở báo động 1 và trên báo động 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã làm ngập quốc lộ 1A, 49B, tỉnh lộ 17B (Thừa Thiên - Huế) và một số tuyến đường tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Hơn 3.700 ha lúa mới gieo vụ thu đông của người dân bị ngập.