Mẫu Sơn -0,8 độ C, miền Bắc chìm trong rét hại

Bắc Bộ bước vào ngày thứ 3 của đợt rét hại diện rộng với nhiệt độ vùng đồng bằng ở mức 7-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Khu vực giảm mưa từ hôm nay, 21/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đang chìm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ mạnh. Không khí lạnh mạnh còn ảnh hưởng tới nhiều nơi ở Nam Trung Bộ vào sáng 21/2.

Lúc 6h, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được tại Hà Nội là 8,8 độ C. Nhiều nơi ở vùng núi có nhiệt độ tiếp tục xuống thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 2,6 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2 độ C...

So với hôm qua, khu vực Tây Bắc Bộ rét hơn rõ rệt. Các vùng núi cao tại đây ghi nhận mức nhiệt thấp hơn từ 2 đến 4 độ C so với một ngày trước.

Dù vậy, chuyên gia lưu ý đợt không khí lạnh lần này có xu hướng lệch đông. Đây là lý do nhiều đỉnh núi phía đông bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng) xuất hiện băng giá dày đặc, trong khi khu vực tây bắc như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên ít xảy ra hiện tượng này hơn.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

19/2: Không mưa 20/2: Không mưa 21/2: Không mưa 22/2: Không mưa 23/2: Không mưa 24/2: Không mưa 25/2: Mưa phùn Nhiệt độ cao nhất °C 11 15 17 18 19 21 21 Nhiệt độ thấp nhất

8 10 11 10 10 12 14

Hôm nay (21/2), miền Bắc giảm mưa. Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện mưa rải rác vào buổi sáng, sau đó trời tạnh ráo. Nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng thấp hơn hôm qua, dao động 7-9 độ C và duy trì cảm giác giá buốt. Dù vậy, mưa dông chấm dứt có thể làm tăng nhiệt độ cảm nhận.

Tại miền núi phía Bắc và đặc biệt khu vực Đông Bắc Bộ, nền nhiệt duy trì mức thấp nhất 3-6 độ C. Một số khu vực núi cao tiếp diễn nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc được dự báo kéo dài đến hết ngày 22/1, sau đó thời tiết hửng nắng và tăng nhiệt vào ban ngày. Ngày 23-25/2, Hà Nội duy trì nhiệt độ thấp nhất 8 độ C và cao nhất 17 độ C, rét hại về đêm và sáng sớm nhưng ban ngày có nắng, trời lạnh.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, thời tiết cũng rét hại vào đầu tuần nhưng đỡ khắc nghiệt hơn miền Bắc. Nhiệt độ thấp phổ biến 9-11 độ C kèm mưa rào và dông.

Đồng thời, mưa dông tiếp diễn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế tới hết ngày 22/2. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các khu vực này duy trì rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C trong hai ngày đầu tuần, sau đó ấm dần.

Trong khi đó, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ ổn định. Khu vực Đông Nam Bộ có thể nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35 độ C, mưa dông xuất hiện rải rác về chiều và tối.