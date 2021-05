Màu sắc trong các món ăn truyền thống Việt Nam đến từ đâu?

4. Màu sắc của "bánh mì bóng đêm" được tạo từ nguyên liệu nào? Mật mực

Tinh than tre

Cả 2 nguyên liệu trên Bánh mì đen như than có nguồn gốc từ vùng đất mỏ Quảng Ninh. Chính màu đen của tinh than tre và mật mực đã nhuộm màu sắc cho toàn bộ chiếc "bánh mì bóng đêm". Ảnh: Trần Khắc Tuấn.