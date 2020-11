Màu sắc mới về cuộc sống tại Ireland thế kỷ 19 và 20

Đây cũng là cơ hội để cuốn Old Ireland In Color ra đời, khởi đầu từ một dự án cá nhân của John Breslin. Tác giả đã đưa những hình ảnh được chỉnh màu lên mạng và thu hút được nhiều sự chú ý. Cùng sự góp sức của nhà sử học Sarah-Anne Buckley, những bức hình với diện mạo mới đã được biên soạn thành sách. Ảnh: Old Ireland in Color.