Mẫu nhí mắc bệnh bạch tạng tỏa sáng ở tuần lễ thời trang

MẪU NHÍ MẮC BỆNH BẠCH TẠNG TOẢ SÁNG Ở TUẦN LỄ THỜI TRANG

Dù kỹ năng catwalk còn hạn chế, Anna vẫn tỏa sáng như một "nốt nhạc trong trẻo" trên sàn diễn chuyên nghiệp, thể hiện thông điệp thời trang ý nghĩa.

Tiếng nhạc sôi động, cảnh trẻ em nói cười, ánh đèn sân khấu sáng chói là cảnh tôi bắt gặp sau khi vén tấm màn đen, bước vào buổi diễn tập show thuộc Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020.

Không chạy nhảy cùng các bạn, cũng chẳng dán mắt vào điện thoại, em - cô bé có mái tóc suôn mượt mà cùng đôi mày, hàng mi trắng như tuyết - nổi bật giữa dàn mẫu nhí chuyên nghiệp.

Sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết em đến đây để góp mặt trong show của nhà thiết kế Ivan Trần. Em tên Nguyễn Anna, 9 tuổi, đến từ Vĩnh Phúc. Anna là người duy nhất mắc bệnh bạch tạng trong gia đình có 3 anh chị em.

Vượt hơn 1.600 km đến tuần lễ thời trang

"Được diễn trong show của Ivan Trần là một cái duyên. Tôi đã hủy một lần vé máy bay vì lo tình hình dịch không được kiểm soát. Cuối cùng, hai mẹ con quyết định bay vào TP.HCM. Bé cũng có khuyết điểm là nhút nhát nên mục đích chính đến đây là giúp con vượt lên chính mình, không còn thấy mặc cảm", chị Huyền - mẹ Anna - tâm sự.

Đây là lần đầu tiên diễn ở sự kiện lớn nên em có chút bỡ ngỡ, rụt rè. Dù vậy, Anna vẫn là tâm điểm chú ý vì có vẻ ngoài xinh xắn, khác biệt. Nhiều người đã nhanh chóng lấy điện thoại để chụp ảnh em.

Vì Anna có làn da mỏng, quá trình trang điểm bị hạn chế nhiều khâu. Da em trắng sẵn nên mọi người thường chỉ kẻ mày, tô son môi.

Đôi khi, em cũng phải nghe những lời đùa giỡn đến từ các bé nhỏ tuổi hơn, chưa hiểu chuyện.

"Anna bị bệnh nên em không chơi cùng", chị Huyền nhớ lại lời mình nghe được.

Những câu nói như vậy khiến Anna buồn nhiều. Sau mỗi lần đó, chị lại khuyên Anna bỏ ngoài tai, động viên con rằng mọi chuyện không như thế, phải tự hào về bản thân vì xinh đẹp, giống Tây.

Mẹ Anna cho biết em có phần chán vì thời gian chờ đợi quá lâu.

Lý giải về cái tên Anna, chị Huyền cho biết đó cũng là điều không thể lường trước. Chị và chồng mình định đặt tên con là Nguyễn An Chi nhưng vì con sinh ra có chút khác biệt nên đổi luôn cho phù hợp.

Dù còn nhỏ tuổi, Anna rất hiểu chuyện. Khi nghe tin có người mắc Covid-19 ở TP.HCM, em chủ động nói với mẹ không đi nữa vì sợ về phải cách ly, không được đến trường.

Do đặc thù căn bệnh, mắt Anna ngày càng có biểu hiện kém đi. Chị Huyền không ngại tiết lộ việc học văn hóa của em rất khó khăn. Vì con thích những lúc được trình diễn thời trang, chị muốn Anna thử sức ở lĩnh vực này.

Vẻ mặt của chị Huyền luôn tràn ngập niềm tự hào về con. Trong thời gian chờ đợi Anna, chị hay đứng ở một góc nào đó và nhìn lại những khoảnh khắc mình chụp cho con qua chiếc màn hình điện thoại đã nứt nhiều mảnh.

Chiếc điện thoại vỡ màn hình lưu nhiều hình ảnh đẹp của Anna.

Sau hơn 10 giờ, giây phút Anna tỏa sáng lần đầu trên sàn diễn chuyên nghiệp cũng sắp tới.

Mọi người trong hậu trường đều ngoái lại nhìn Anna khi thấy em. Ban đầu, họ còn nghĩ em đội tóc giả. Vì chưa quen với lớp trang điểm, em đã dụi mắt nhiều lần.

Vì mang làn da mỏng, Anna hơi khó chịu khi mặc đồ có chất liệu cứng.

Khoác lên mình bộ váy trắng nằm trong bộ sưu tập "Dreaming the Cirrus", em trông như nàng công chúa hiện đại. Đúng như nhà thiết kế chia sẻ, anh đã lấy cảm hứng từ những áng mây bồng bềnh trên tầng cao nhất của bầu trời - nơi có sự trong lành và chứa ẩn nhiều giấc mơ.

Cô bé có mái tóc trắng tự nhiên tỏa sáng trên sàn diễn tuần lễ thời trang.

"Tôi muốn Anna góp mặt trong show của mình. Điều này sẽ khiến buổi diễn thành công hơn nữa khi thể hiện được thông điệp dám mơ ước, khát khao, vượt qua chính mình", Ivan Trần nói với Zing.

Không chỉ riêng Anna, tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, nhiều người tự tin thể hiện cá tính riêng của mình dù mang trong mình sự khác biệt. Những mảng màu sắc ấy như tạo thêm điểm nhấn, giúp chương trình gửi gắm được nhiều cảm xúc hơn.

"Thời trang không giới hạn tuổi tác"

Bà Lê Phan (55 tuổi) và ông Nguyễn Hữu Giang (75 tuổi) cũng được xem như những "nốt nhạc" khiến người xem show của nhà thiết kế Thảo Nguyễn thấy hạnh phúc hơn.

Họ không phải người mẫu chuyên nghiệp. Họ chỉ là những người lớn tuổi đang muốn tìm niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống để thấy yêu đời hơn. Đó cũng chính là thông điệp Thảo Nguyễn muốn gửi đến mọi người.

Dù phải đợi lâu, hai ông bà vẫn rất vui vẻ và hồi hộp chờ đến giờ diễn.

Trong khi chờ đến lượt trang điểm, cả hai tìm chỗ ngồi nói chuyện, chia sẻ về cuộc sống. Ông Giang cho biết mình vẫn thấy hứng khởi dù phải đợi lâu, "nghệ thuật là thế đó".

"Đây là lần đầu tiên tôi đi diễn thời trang chứ bình thường chỉ đóng quảng cáo, đóng phim. Tôi về hưu rồi nên muốn đi cho vui", ông Giang cười nói.

Khu vực chờ năm nay khá rộng nên mọi người có thể ngồi thoải mái.

Nhiều người có mặt trông hậu trường nhìn ông Giang với vẻ mặt lạ lẫm. Họ không biết hôm nay ông sẽ diễn thời trang. Họ nghĩ ông là người thân của mẫu nhí.

Bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ quân đội nên cả hai lại bồi hồi nhớ về tháng ngày phục vụ đất nước. Đôi mắt bà Giang rơm rớm nước mắt khi kể về thời gian mình làm phụ bếp ăn tập thể quân đội.

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn muốn truyền tải thông điệp hạnh phúc đến khán giả qua bộ sưu tập "I'am happy".

Khoảng 22h, hình ảnh hai ông bà với mái tóc bạc bước đi trên sàn diễn khiến khán giả thích thú, dành những tràng vỗ tay kéo dài. Từ những người không quen biết nhau, họ đã hòa mình vào thời trang để tìm mục đích sống cho chính mình và truyền cảm hứng cho những ai đang chứng kiến.

Như mọi năm, Thảo Nguyễn vẫn "đánh" vào cảm xúc người xem khi chọn mẫu nhí xinh xắn, thể hiện sự trong sáng, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Chính điều đó khiến show diễn của cô trở thành điểm nhấn cho sự kiện lần này.

Khi ông bà bước ra, người xem thể hiện sự phấn khích, tán dương.

Cao trào của show diễn càng được đẩy lên khi họ cùng nhà thiết kế, Võ Hoàng Yến và dàn người mẫu nhảy theo điệu nhạc Savage Love. Một số khán giả không giấu nổi cảm xúc đã đứng lên để hòa theo điệu nhạc và dành lời chúc mừng đến show diễn ý nghĩa.

Bà Phan và ông Giang nhảy theo điệu nhạc trong màn chào kết.

Sau đêm diễn đáng nhớ, ông bà đã chào tạm biệt nhau. Ông Phan được cháu đón về. Con trai bà Phan lại lái ôtô đến chở mẹ. Từ "người lạ thành quen", cả hai đã chia sẻ nhiều chuyện cùng nhau và góp phần khiến đêm diễn trở nên ý nghĩa.

Ông Giang và bà Phan đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Những đêm diễn đa sắc màu

Biên giới không tồn tại trong suy nghĩ của những tín đồ thời trang. Vượt qua ánh mắt soi xét của xã hội, nhiều người đã sống với chính mình khi khoác lên bộ trang phục bản thân ưng ý. Mọi thứ đều có thể đến trong thế giới thời trang đa sắc này. Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam là dịp để mọi người cảm nhận điều đó.

Trong những ngày thi The Best Street Style, Vio Hồ đem đến loạt trang phục phá tan rào cản giới tính. Bước trên đường Đồng Khởi, người mẫu phi giới tính tự tin thể hiện bản thân theo cách mình thích.

Anh gây ấn tượng với bộ đồ bò sữa bên bạn diễn nam vào ngày đầu tiên. Tới buổi thứ 2, người mẫu này tiếp tục thể hiện sự phá cách bằng set đồ hồng, tạo điểm nhấn với biểu tượng màu cầu vồng của sự bình đẳng giới. Bộ trang phục tông xanh mang chút hơi hướm menswear là cách anh chọn để thể hiện cá tính riêng trong ngày thứ 3.

Vio Hồ đã được trao giải ba khi mặc nguyên cây hồng trong sự kiện street style ngày 2.

Trong suốt tuần lễ thời trang, anh đã tranh thủ đến tham gia The Best Street Style. Tuy nhiên, Vio Hồ không thể thi vào những ngày sau vì quá bận. Anh tiết lộ mình thường đến sân khấu tập vào buổi sáng rồi ở đến tối. Do đó, anh cho rằng ai muốn theo nghề này phải có đam mê.

Vio Hồ cho biết tré trộn là món ăn thường có trong thực đơn hàng ngày của mình.

Khi bước dưới ánh đèn sân khấu, Vio Hồ lại thể hiện sự sắc lạnh, mạnh mẽ, dứt khoác theo từng điệu nhạc. Niềm đam mê nghề đối với anh được thể hiện trọn vẹn qua câu nói: "Tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào bộ đồ chứ không phải mặt mình".

Anh cho rằng mẫu nam hoàn toàn có thể thành công với thân hình gầy và khuôn mặt pha chút nữ tính. Ví dụ sống động nhất chính là bản thân Vio Hồ. Ở sân chơi lớn năm nay, anh giành được 5 suất diễn cho các nhà thiết kế lớn như Tiny Ink, Long Ng, Lý Giám Tiền, Lê Long Dũng và Hoàng Minh Hà.

Vio Hồ có thể biến hóa nhiều phong cách.

Tuần lễ thời trang năm nay còn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi có sự tham gia của BB Trần và Hải Triều trong show nhà thiết kế Bảo Bảo.

Họ diện trang phục lấy cảm hứng từ những nữ minh tinh xưa. Với lối make up cầu kỳ và khả năng trình diễn không kém cạnh người mẫu, cặp diễn viên đã tái hiện thành công khung cảnh thảm đỏ thời xưa của các đại minh tinh. Sự xuất hiện của cả hai là điểm nhấn thú vị trong đêm diễn hôm đó.

BB Trần và Hải Triều đã tạo nên màn kịch ấn tượng trong show của nhà thiết kế Bảo Bảo. Ảnh: Bá Ngọc.

Chưa dừng lại ở đó, họ còn cho khán giả thấy sự khôn khéo và cách xử lý tài tình khi diện những bộ váy mang thiết kế sang trọng, cắt xẻ sâu trong đêm cuối. Đồ của Lê Long Dũng đã giúp BB Trần khoe được vòng eo gọn. Trong khi đó, Hải Triều lại cho thấy những ưu điểm của mình là bờ vai thon và đôi chân thẳng.

Thời trang có thể khiến nhiều người nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng khác.

Mỗi người một cá tính riêng, cách thể hiện khác nhau nhưng đều tạo ra giá trị chung là tạo cảm hứng, niềm hy vọng nhiều hơn. Họ dám nghĩ, dám làm và xóa bỏ mọi ánh nhìn thông qua thời trang.

Khép lại những đêm diễn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, dù là bé Anna, ông bà lão hay những người dám công khai giới tính, họ cũng đều đã tỏa sáng theo cách của riêng mình.