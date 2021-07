Mẫu ngoại cỡ và 7 tân binh của tạp chí áo tắm

Katrina Scott: Nữ doanh nhân đa tài được biết đến là bà chủ công ty chuyên về thức ăn dinh dưỡng và tập luyện thể thao Tone It Up. Nhờ vận động thường xuyên, cô có hình thể thon, săn chắc ở tuổi 38. Us Magazine cho hay người dẫn chương trình podcast Living Beautifully hồi dáng rất nhanh sau khi sinh con năm 2018.