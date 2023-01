Màu may mắn của 12 con giáp trong năm Quý Mão

Theo các nguyên tắc phong thủy, yếu tố của sự may mắn trong năm Quý Mão 2023 là lửa và màu sắc may mắn sẽ là hồng vân anh (Fuchsia Pink) - pha giữa đỏ tía và hồng tím sặc sỡ, được đặt tên theo màu hoa vân anh.

Hoa vân anh gắn liền với sự nữ tính, sáng tạo và vui tươi. Bản chất rực rỡ và bắt mắt của nó cũng truyền đạt tính tự tin. Trong một số nền văn hóa, fuchsia được kết nối với tâm linh và kiến thức.

Trong phong thủy, màu hồng gắn liền với tình yêu, sự lãng mạn và hôn nhân. Nó cũng liên quan đến nữ tính, dịu dàng và ngây thơ. Sử dụng màu hồng có thể mang đến không khí êm dịu và thanh bình, thường được chọn cho phòng ngủ hay các không gian mang tính thư giãn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phong thủy Philippines cho rằng đỏ, hồng, xanh lam và xanh lá cây cũng là những màu sắc mang lại thịnh vượng, tình yêu và sức khỏe trong năm mới này.

Đỏ là màu mạnh mẽ và rực rỡ, gắn liền với may mắn, thịnh vượng và giàu có trong nhiều nền văn hóa và hệ thống tín ngưỡng. Màu sắc này cũng biểu hiện đam mê, tình yêu và hạnh phúc. Màu đỏ mang lại năng lượng tích cực và kích thích giác quan.

Màu đỏ đem lại may mắn, sức mạnh và hạnh phúc. Ảnh: Catalin Manea.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý khi kết hợp màu đỏ trong phong thủy vì nó có thể là biểu hiện sự hung hăng và nguy hiểm. Nên sử dụng màu đỏ một cách tiết chế, hài hòa.

Màu xanh lá cây gắn với sự phát triển, phong phú, sức khỏe, cân bằng, hài hòa và ổn định. Nó được cho có tác dụng xoa dịu và được dùng để tạo ra bầu không khí yên bình. Đôi khi màu sắc này liên quan đến ghen tỵ, đố kỵ.

Màu xanh lam gắn liền với sự thay đổi và giao tiếp nhanh, được cho sẽ kích hoạt trí tuệ sáng tạo trong năm 2023.

Để đưa những màu sắc may mắn vào cuộc sống của mình, bạn có thể kết hợp quần áo và các phụ kiện có những sắc thái này, dùng chúng để trang trí nhà cửa hoặc văn phòng.

Đầu năm được coi là thời điểm kích hoạt để may mắn và hạnh phúc có thể kéo dài suốt thời gian còn lại của năm. Một cách để tăng cường năng lượng tích cực bằng màu sắc may mắn vào lúc này là thông qua những món quà cho người thân yêu.

Ngoài ra, trong bữa tiệc mừng năm mới, hay mặc trang phục hoặc đeo phụ kiện có màu may mắn của năm 2023: màu hồng đại diện cho tiền bạc; màu đỏ gắn với tình yêu; màu xanh lá cây là cầu mong sức khỏe; màu xanh dương thúc đẩy thay đổi và hạnh phúc.

Tuổi Tý: Màu sắc may mắn cho người tuổi này vào năm 2023 là đỏ rượu (Burgundy Red), tượng trưng cho tiền bạc và quyền lực, giúp bạn vượt trội về mọi mặt. Tuổi Tý sẽ là con giáp thu hút sự may mắn và tài lộc mạnh mẽ. Đừng để bản thân bị khuất phục bởi lòng đố kỵ.

Tuổi Sửu: Xanh thiên thanh (Celestial Blue) là màu may mắn cho người tuổi Sửu trong năm Quý Mão. Vào năm 2023, bạn cần cẩn trọng về sức khỏe và lời nói, tránh bốc đồng, đố kỵ. Người tuổi Sửu nên chú ý vào việc hiểu mình là ai và có thể dựa vào ai. Không phải mọi người xung quanh đều muốn bạn hạnh phúc. Đừng làm tổn thương người yêu thương bằng những lời bạn thốt ra trong lúc nóng nảy.

Tuổi Dần: Năm 2023, màu thịnh vượng cho tuổi Dần là xanh lá cây, tượng trưng cho hy vọng, quyền lực và sức khỏe. Bạn sẽ rất may mắn về mặt sức khỏe và tài lộc. Người tuổi Hổ cũng được dự đoán tham gia vào nhiều dự án khác nhau trong năm mới này.

Tuổi Mão: Đỏ cá hồi (Salmon Red) được cho sẽ đem lại những điều tích cực cho người tuổi Mão vào năm nay, tượng trưng cho sự bình tĩnh, kiên nhẫn và hiểu biết tuyệt đối, một sự thay đổi hoàn toàn. Người tuổi Mão cần sự tĩnh lặng về mặt tinh thần khi đưa ra quyết định. Đừng vội vàng chia tay hay đưa ra thay đổi mạnh mẽ nào trong công việc. Trong năm nay, bạn có thể đạt đến mức đỉnh cao về tài chính.

Tuổi Thìn: Những "con rồng" có màu may mắn trong năm là hồng fuchsia. Đây là một năm bạn cần chú trọng vào sức khỏe tinh thần, cân bằng cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy đối tác lý tưởng và một công việc ưng ý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển.

Tuổi Tỵ: Màu sắc may mắn của người tuổi Tỵ là đỏ tươi. Bạn sẽ thuận lợi trong công việc, tình yêu, tiền bạc và sức khỏe. Một sự thay đổi tích cực sẽ diễn ra trong vấn đề nhà cửa. Bạn cũng cần mạnh mẽ và cứng rắn hơn trong thời điểm khó khăn. Bạn sẽ là chỗ dựa cho gia đình và đối tác trong công việc. Hãy nhìn nhận rõ ràng khi quyết định thay đổi, tích cực giúp đỡ người khác.

Tuổi Ngọ: Xanh bạc (Silver Blue) sẽ mang đến động lực phát triển cho người tuổi Ngọ. Đây sẽ là một năm bạn thực hiện hàng loạt hành động để tiến tới tự do. Mang theo một đồng xu hoặc dây chuyển bạc bên mình để ngăn sự đố kỵ tiến đến gần.

Tuổi Mùi: Màu may mắn cho bạn là xanh lá cây. Bạn sẽ vượt mọi giới hạn để hoàn thành kế hoạch. Nhưng hãy cẩn thận vì bạn có thể bị phản bội trong tình cảm, cần chú ý hơn đến mối quan hệ lãng mạn của mình. Nên cẩn trọng với những người mà bạn kết giao.

Tuổi Thân: Người tuổi Khỉ có thể tìm thấy vận may ở màu đỏ anh đào (Cherry Red). Đây chắc chắn là một năm tràn đầy đam mê và sức mạnh, bạn chiến thắng trong mọi mặt, có thể chuyển đến một thành phố mới hoặc hoàn thành chương trình học lên cao. Tiền bạc cũng sẽ nhanh chóng đến với bạn trong năm nay, hãy lưu ý xem mình tiêu chúng vào cái gì.

Tuổi Dậu: Xanh Colbat thúc đẩy hạnh phúc, niềm vui và sự ổn định cho tuổi Dậu trong năm 2023. Sự lãng mạn và ổn định trong tình cảm cuối cùng cũng đến với bạn. Bạn cũng trải qua những thất bại nhưng chúng khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tuổi Tuất: Người tuổi này có thể dùng màu hồng phấn để cải thiện vận may của mình trong năm mới. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy được sự bình yên trong tâm trí.

Tuổi Hợi: Tím lavender sẽ mang đến may mắn cho người tuổi Hợi. Bạn sẽ có một năm tốt đẹp về mọi mặt, ổn định về tình cảm và sự nghiệp phát triển. Trên hết, bạn bắt đầu xây dựng được sự nghiệp kinh doanh.

