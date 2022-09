Mẫu iPhone 14 không được quan tâm ở Việt Nam

iPhone 14 Plus từng được các đại lý bán lẻ tại Việt Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu chung (ASP) của dòng iPhone 14, nhưng thực tế đây lại là mẫu máy ít được quan tâm nhất.

iPhone 14 Plus không được ưa chuộng tại Việt Nam dù có màn hình lớn ngang mẫu Pro Max. Ảnh: TechRadar

Theo thống kê từ các đại lý, lượng khách hàng tại Việt Nam đăng ký nhận thông tin về mẫu iPhone 14 Plus đang rất thấp, thậm chí thấp hơn cả iPhone 14 tiêu chuẩn.

Tuy không chia sẻ chính xác lượng khách hàng quan tâm tới từng mẫu iPhone 14 series, Thế Giới Di Động ghi nhận hơn 70% lượng khách hàng quan tâm tới 2 mẫu iPhone 14 Pro/Pro Max. 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus chỉ chiếm 30%.

Theo thống kê tại CellphoneS, mẫu iPhone 14 Plus chỉ nhận về 2% lượng quan tâm từ người dùng Việt. Con số này thấp hơn cả iPhone 14 (ở mức 3%). 95% lượng quan tâm còn lại thuộc về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Còn theo ghi nhận của ShopDunk, iPhone 14 Plus chỉ có 1,3% lượng người đăng ký nhận thông tin, thấp hơn iPhone 14 (chiếm 2,5%).

Trái ngược với dự đoán của nhiều chuỗi bán lẻ về doanh số khả quan của iPhone 14 Plus tại thị trường Việt Nam, mẫu máy này đang gây thất vọng lớn.

iPhone 14 Plus từng được hy vọng sẽ tạo nên đột phá về doanh thu cho các đại lý bán lẻ. Ảnh: Apple.

iPhone 14 Plus là sản phẩm được Apple cho ra mắt nhằm thay thế mẫu iPhone mini kích thước 5,4 inch. Trước khi ra mắt, phiên bản này được kỳ vọng sẽ rất thành công, do đáp ứng nhu cầu khách hàng ưa thích màn hình kích thước lớn cùng mức giá dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, iPhone 14 Plus đang liên tiếp gây thất vọng trên thị trường toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Mẫu máy này ghi nhận lượng đặt hàng thấp kỷ lục tại các thị trường đã mở bán. Một nguyên nhân có thể kể đến là iPhone 14 Plus đến tay khách hàng muộn hơn 3 tuần so với các phiên bản còn lại, tới 7/10 mới giao hàng.

Trong khi dòng iPhone 14 Pro rơi vào tình trạng cháy hàng ngay ngày đầu mở bán, 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus luôn có sẵn máy tại các Apple Store do lượng mua thấp.

Tại thị trường Trung Quốc, khoảng 85% đơn đặt hàng thuộc về iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Mẫu iPhone 14 chiếm 10%, trong khi đó chỉ có 5% đơn đặt hàng dành cho iPhone 14 Plus.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Sandalwood Advisors, doanh số 2 mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã giảm 71% sau 11 ngày kể khi ra mắt (bao gồm 7 ngày đặt hàng trước và 4 ngày mở bán) so với iPhone 13 mini và iPhone 13.

Trong khi đó, doanh số của các mẫu iPhone 14 Pro so với dòng iPhone 13 Pro lại tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào ngày 28/9, Foxconn đã chuyển đổi các bộ phận sản xuất mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus để đẩy mạnh sản lượng iPhone 14 Pro/Pro Max theo yêu cầu từ Apple.