Màu hồng đậm, họa tiết hoa và xu hướng vải nội thất năm 2023

Trong lĩnh vực thời trang hay nội thất, các nhà thiết kế đều đang ưu tiên lựa chọn chất liệu bền vững, có tính ứng dụng cao.

Bước sang năm 2023, xu hướng vải nội thất (áp dụng cho các món đồ như sofa, rèm cửa, nệm, thảm sàn...) được dự đoán sẽ bùng nổ với kết cấu hoa văn và hình in lạ mắt. Trong đó, màu sắc ấm cúng cũng sẽ thịnh hành hơn, làm phong phú không gian ở.

Livingetc liệt kê những mẫu vải nội thất sẽ lên ngôi vào năm sau.

Loạt vải thô với tông màu kem khiến căn phòng trở nên êm dịu, tự nhiên. Ảnh minh họa: One Represents Ltd.

Tông màu đất

Năm 2022, xu hướng mang thiên nhiên vào nhà ở được nhiều người yêu thích. Sang năm mới, những món nội thất lấy cảm hứng tự nhiên vẫn sẽ được ứng dụng.

Theo đó, các vật liệu như gỗ, mây, đá, vải tự nhiên với các sợi chỉ thừa đều được các nhà thiết kế để mắt tới.

Những loại vải thô được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Từ sự ấm áp của len đến kết cấu mềm mại, mộc mạc của vải bouclé là lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian thoải mái và ấm cúng.

Kiến trúc sư Alexandra Jones từ Công ty nội thất Couture Living chia sẻ: "Nếu bạn muốn căn nhà của mình hòa hợp với thiên nhiên, vải lụa thô, lanh, cotton, bouclé, len và dệt dày với tông màu như nâu sẫm, kem, be và xám là những ứng cử viên sáng giá".

Hồng đậm

Kể từ khi Pantone tiết lộ Viva Magenta (hồng đậm) là màu sắc chủ đạo của năm 2023, cái tên này lập tức lọt vào tầm ngắm của những ai yêu thích không gian ngọt ngào.

Sắc hồng đậm tạo cảm giác lãng mạn và tràn đầy sức sống.

Theo đó, tông màu này không chỉ được các gia chủ chọn lựa để sơn tường, mà từ mẫu vải, giấy dán tường hay các thiết kế nội thất khác cũng được trưng dụng.

Lucy Searle, tổng biên tập của Homes & Gardens chia sẻ: "Sử dụng sắc thái nổi bật, vui tươi như Viva Magenta của Pantone là sự lựa chọn táo bạo và dũng cảm, nhưng cũng là nhân tố ảnh hưởng lớn, tạo làn sóng mới cho thiết kế nội thất".

Căn phòng được bài trí với hàng loạt nội thất bền vững như vải bouclé, lanh, bàn gỗ. Ảnh minh họa: The Design Files.

Chất liệu bền vững

Tính bền vững chắc chắn vẫn được coi là xu hướng của năm 2023.

Một số loại vải tự nhiên có sẵn như len, lanh và bông hữu cơ đang và sẽ tiếp tục được ưu ái lựa chọn.

Đồng thời, khi công nghệ phát triển, nhiều thiết kế vải độc đáo từ chất liệu tái chế (như da thuần chay làm từ thực vật) đã góp phần làm phong phú cho trào lưu bảo vệ môi trường này.

Họa tiết hoa

Được sử dụng trong ngành thời trang và nội thất qua nhiều thế kỷ, họa tiết hoa là một trong những xu hướng vải phổ biến, lâu đời nhất.

Mỗi thời đại sẽ có một số hình in hoa thống trị, ví dụ như phong trào hoa đồ họa được lăng xê rầm rộ những năm 1960.

Bước sang năm 2023, xu hướng vải hoa trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

"Bạn có thể lựa chọn những bông hoa hiện đại pha lẫn nét hoài cổ cùng bảng màu pha trộn lạ mắt dành cho một căn phòng mang chủ nghĩa maximalism (tối đa). Vải hoa cũng rất hợp nếu bạn theo đuổi phong cách Phục hưng Italy hoặc cổ điển châu Âu", nhà thiết kế Brook Perdigon từ The Fabric Collective gợi ý.

Họa tiết kẻ

Xuyên suốt năm 2022, các hình in cổ điển, đơn giản của phong cách kẻ sọc và caro đã thống trị ngành thời trang và nội thất.

Được sử dụng trên mọi thứ, từ giấy dán tường đến gạch, vải bọc, thảm và phụ kiện, những bản in này có một sức hấp dẫn trường tồn theo thời gian.

Louisa Tratalos, người sáng lập Colors of Arley, chia sẻ: "Thay vì những mẫu họa tiết phức tạp, kẻ sọc hay caro cũng có thể đem lại sự đa dạng về phong cách. Cảm giác bình yên hay hạnh phúc cho ngôi nhà tùy thuộc vào màu sắc, tỷ lệ sọc và chất vải mà bạn lựa chọn".

Vải thủ công

2023 là một năm tôn vinh đối với các kỹ thuật thủ công và một số chất liệu vải cổ điển.

Lịch sử tạo ra vải đến từ kỹ thuật dệt thủ công, những đường nét, chi tiết dệt tay với hình dạng không hoàn hảo đem lại cảm giác gần gũi, mộc mạc.

Hoa cỏ, động vật là hình ảnh đặc trưng đối với kỹ thuật vải dệt này.

Ngày càng nhiều gia chủ chuyển sang sử dụng loạt vải với thiết kế thủ công để tạo dấu ấn riêng cho ngôi nhà của mình thay vì sản xuất đại trà bằng máy móc.

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.