Mẫu đồng hồ 'vua'

Rolex đến nay vẫn là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới, nhưng có một mẫu thiết kế mà nhiều người chưa từng nghe đến.

Ngày 31/1, nữ ca sĩ Rihanna thu hút sự chú ý khi thông báo việc cô mang thai với bạn trai A$AP Rocky. Nữ ca sĩ diện trang phục để lộ bụng bầu khi đi dạo ở thành phố New York, Mỹ.

Rihanna khoác trên mình mẫu áo hồng nhạt Chanel by Karl Lagerfeld cùng quần jeans rách và giày cao gót. Cô tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài bằng loạt trang sức bắt mắt. Song điểm đáng chú ý của bộ trang phục là mẫu đồng hồ nữ tỷ phú đeo trên tay.

British GQ cho biết đây là thiết kế Rolex King Midas bằng vàng 18K, dòng đồng hồ Cellini được đánh giá cao của thương hiệu chế tác Thụy Sĩ.

Đồng hồ King Midas đã được tùy chỉnh của Rihanna. Ảnh: People, Patcharavipa.

Mẫu đồng hồ được loạt sao yêu thích

Để tăng dấu ấn cá nhân, chiếc đồng hồ trên tay Rihanna là thiết kế đã được thợ kim hoàn Patcharavipa Bodiratnangkura tùy chỉnh.

Patcharavipa Bodiratnangkura có sự chăm chút đặc biệt cho thiết kế độc đáo này. Cô đã thể hiện đúng tiêu chí "sự táo bạo về mặt thẩm mỹ và cách xử lý tinh tế giữa chất liệu lẫn kết cấu". Mẫu đồng hồ độc nhất của Rihanna có giá bán lẻ hơn 42.000 USD và đã được thông báo cháy hàng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nhà thiết kế thời trang đeo mẫu đồng hồ cổ điển 27 mm (chưa tính núm vặn). Cách đó không lâu, cô được bắt gặp diện nó vào tháng 11/2021.

Rihanna đeo King Midas vào năm 2021. Ảnh: Patcharavipa.

Ngoài Rihanna, King Midas còn là mẫu phụ kiện yêu thích của nhiều ngôi sao, huyền thoại khác.

Khi thực hiện các cảnh quay cho album After Hours, ca sĩ The Weeknd cũng đeo mẫu đồng hồ này. Đáng chú ý, chiếc đồng hồ trên tay The Weeknd là sự kết hợp giữa dây da cá sấu và đường gờ bằng vàng. Ngoài ra, The Weeknd đeo trên tay thiết kế có mặt số xanh, không phải vàng.

Sự thống lĩnh của đồng hồ thể thao và thông minh... phần nào khiến King Midas dần trở thành mẫu phụ kiện kém nổi tiếng hơn của Rolex. Tuy nhiên ở các thập kỷ trước, nó từng được không ít huyền thoại lăng xê.

King Midas ban đầu được tạo ra để dành cho giới thượng lưu, những người giàu có và nổi tiếng hay những hoàng gia hàng đầu trên toàn cầu. Và trong suốt những năm 1960, chỉ có ông vua nhạc Rock & Roll, Elvis Presley quan tâm.

Sau buổi biểu diễn tại Houston Livestock Show and Rodeo năm 1970, ông đã được tặng chiếc tham chiếu 9630 bằng vàng, có mã số 343. GQ cho biết Elvis Presley đã đeo nó trong những năm sa sút, sống ở Las Vegas, Mỹ. Chiếc King Midas đó hiện được trưng bày tại Graceland ở Mỹ.

The Weeknd, Elvis Presley là những người sở hữu King Midas. Ảnh: GQ, Amsterdam Watch Company.

Ngoài Elvis Presley, John Wayne là cái tên tiếp theo nổi tiếng với việc sở hữu King Midas. Mẫu phụ kiện có số tham chiếu 9630 của cố nam diễn viên đã được bán với số tiền 26.290 USD vào năm 2011, trong buổi đấu giá "Tài sản cá nhân của John Wayne" do Heritage Auctions thực hiện. Nó có giá bán ước tính ban đầu là 6.000- 8.000 USD .

Bên cạnh đó, King Midas từng có lần hiện diện trên màn ảnh. Cố nam diễn viên Christopher Lee là người đã đeo nó trên tay khi ông thực hiện cảnh quay cho phần phim thứ 9 của James Bond được phát hành năm 1974, có tựa The Man with the Golden Gun.

Theo Bob's Watches, King Midas của Christopher Lee là mẫu sau này thuộc bộ sưu tập Cellini. Nó không phải King Midas phiên bản giới hạn ban đầu.

Christopher Lee đeo King Midas trên phần phim thứ 9 của James Bond. Ảnh: GQ.

Khi phát hành, đồng hồ có giá khoảng 2.500 USD . Vào thời điểm đó, đây là khoản đầu tư lớn khi Day-Date chỉ có giá bán lẻ khoảng 1.800 USD . Với sự phổ biến của đồng hồ ngày càng tăng, vào giữa thập niên 1970, King Midas đã tăng giá hơn gấp đôi và bán lẻ khoảng 5.500 USD , tương đương hoặc khoảng 70.000 USD ngày nay.

Lịch sử chiếc đồng hồ "vua"

Trở lại những năm 1960, Rolex đã dẫn đầu trong thị trường sản xuất đồng hồ với mức độ phổ biến của chúng ngày càng lớn mạnh, nhờ loạt mẫu như Submariner và Day-Date.

Gérald Genta là thiên tài đằng sau nhiều mẫu đồng hồ mang tính biểu tượng. Ảnh: Quill & Pad.

Đây cũng là khoảng thời gian mà nhà thiết kế huyền thoại Gérald Genta giành được sự chú ý. Ông là nhà thiết kế đứng sau các thành công vang dội như Patek Philippe Nautilus và Audemar Piguet Royal Oak.

Trước khi trở thành một trong những nhà sản xuất đồng hồ vĩ đại nhất lịch sử, Gérald Genta đã lên kế hoạch cho chiếc đồng hồ có sự khác biệt. Nó sẽ lập kỷ lục trong khi tôn vinh hoàng gia từ thời cổ đại đã qua đi.

Năm 1964, King Midas - thành quả của Gérald Genta - được sản xuất. Bấy giờ, nó là chiếc đồng hồ vàng nặng nhất trên thị trường. Nó được đặt theo tên của Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng với việc biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Gérald Genta từng chia sẻ rằng ông chỉ thiết kế một mẫu đồng hồ cho Rolex. Nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một phần thuộc bộ sưu tập Cellini.

King Midas ban đầu được dự định không bao giờ có sẵn cho công chúng. Thay vào đó, nó được dành cho tầng lớp thượng lưu của xã hội, phù hợp với vương quyền mà nó được mô phỏng.

Dù được ít người biết đến, nó vẫn thu hút nhu cầu và sự chú ý như bất kỳ sản phẩm Rolex nào.

Như tên gọi, King Midas được mô phỏng theo lịch sử và sự giàu có của các vị vua, hoàng hậu. Vỏ của nó được làm từ một khối vàng trắng hoặc vàng 18K duy nhất, có trọng lượng 150-200 gam. Do vậy, King Midas còn là chiếc Rolex đắt nhất vào thời đó. Nhà sản xuất đã khắc hai chữ "King" (tạm dịch: Vua) và "Midas" ở hai bên của núm vặn.

Các chi tiết trên King Midas. Ảnh: Revolution Watch, Bob's Watches, Amsterdam Vintage Watch.

Ngoài màu vàng, điểm thu hút của đồng hồ còn nằm ở phong cách thiết kế độc đáo - mặt số ngũ giác. Mẫu đồng hồ được lấy cảm hứng từ ngôi đền Parthenon thờ thần Athena tại Hy Lạp. Điểm đặc biệt của đồng hồ là khi xoay ngang, người trải nghiệm sẽ thấy đỉnh hình tam giác giống với phần mái của đền. Các đường rãnh dọc trên vỏ gợi liên tưởng đến cột đền. Trong khi đó, núm vặn răng cưa gợi liên tưởng đến mặt trời.

Bên trong vỏ, đồng hồ chạy trên bộ máy Ref 9360 siêu mỏng. Điều bất thường tại thời đó là bộ máy lên dây bằng tay, thay vì bộ máy tự động được ưa chuộng của hãng.

Mẫu King Midas đầu tiên có số tham chiếu 9630, được giới hạn ở 1.000 chiếc. Vào thập niên 1970, tham chiếu 3580 cũng được sản xuất với số lượng hạn chế.

Ba lần lặp lại đầu tiên của King Midas (tham chiếu 9630, 3580 và 4315) có thiết kế tương tự với vỏ không đối xứng. Tuy nhiên, hãng cuối cùng đã sản xuất King Midas với các cấu hình khác, trở thành một phần của bộ sưu tập Cellini.